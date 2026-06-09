Junior ya tiene a su primer refuerzo confirmado para el segundo semestre de 2026

Junior de Barranquilla celebra un nuevo título en el Fútbol Profesional Colombiano al quedarse con el campeonato de la Liga BetPlay-I de 2026, después de derrotar en la gran final a Atlético Nacional con marcador de 3-1.

Lea también Alfredo Arias define su futuro con Junior: reunión clave con Char

A pesar de que han pasado pocas horas de la consagración, en el equipo 'rojiblanco' ya se está trabajando en lo que será la competencia del segundo semestre, teniendo en cuenta que el director técnico Alfredo Arias dejó claro su objetivo de lograr el tricampeonato.

Junior ya tiene su primer refuerzo para el segundo semestre de 2026

En Junior de Barranquilla hay gran expectativa por lo que será la actividad del segundo semestre, teniendo en cuenta que se tiene como objetivo lograr el tricampeonato de la Liga BetPlay y además luchar por el título de la Copa BetPlay.

Teniendo en cuenta que en el cuadro 'rojiblanco' se pretende renovar y rejuvenecer el plantel, el entrenador Alfredo Arias ya tendría su primer refuerzo.

Se trata del extremo Déiber Caicedo.

El futbolista de 26 años ya está totalmente recuperado de una delicada lesión en el tendón de Aquiles, que le ha impedido tener actividad desde el 2025.

Lea también Junior busca el tricampeonato: el dato que los complicaría en el segundo semestre

Caicedo ya recibió el alta médica y desde hace algunos meses entrena con el resto de sus compañeros en Junior y ya está disponible para sumar minutos oficiales.

El regreso de Déiber Caicedo despierta emoción en los hinchas de Junior, teniendo en cuenta que fue pieza clave en el título logrado en el segundo semestre de 2023.