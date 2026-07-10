Extremo fue ofrecido a Atlético Nacional: ¿se dará el traspaso?

En las últimas horas, se dio a conocer que un extremo de la primera división del fútbol profesional colombiano fue ofrecido a Atlético Nacional de Medellín, que espera ser protagonista en la segunda liga y pelear por el título de diciembre.

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¿Felipe Gómez llega a Nacional?

De acuerdo con lo mencionado en el programa Clásico Paisa, el extremo Luis Felipe Gómez, de Once Caldas de Manizales, fue ofrecido en el conjunto verde y blanco. Según lo dicho en el programa, hasta el momento no se conoce si el club está interesado en el jugador.



Las próximas horas serán más que importantes para conocer si la escuadra verdolaga se termina interesando en el jugador de 26 años, que tiene pasado también en América de Cali.

El nuevo proyecto deportivo de Nacional

Siguiendo con temas del club antioqueño, el jueves 9 de julio fue presentado de manera oficial el nuevo proyecto deportivo del equipo, que ahora es dirigido por Lucas Fidolo González Vélez​.



“En la Sede Deportiva de Guarne fue presentado oficialmente Lucas González, quien junto a su cuerpo técnico liderará a Atlético Nacional durante el segundo semestre de 2026. El acto, realizado ante los medios de comunicación, estuvo encabezado por el presidente, Sebastián Arango Botero, y el director deportivo, Víctor Marulanda, quienes dieron a conocer el proyecto deportivo y la idea de juego que buscará implementar el nuevo entrenador”, reseñó el club.

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¿Cómo le irá a Nacional en el segundo semestre?

“La jornada comenzó con una sesión de entrenamiento en la que el cuerpo técnico continuó con los trabajos que viene desarrollando junto al plantel profesional, entregando diferentes herramientas metodológicas para esta nueva etapa. Junto a Lucas González llegaron Alexis Henríquez como asistente técnico; el portugués Tiago Pina, como segundo asistente técnico; Camilo Cartagena, responsable de la preparación física; y Luis Restrepo, encargado del área de análisis y datos, una pieza clave para evaluar el rendimiento del equipo a partir de la información recopilada tanto en los entrenamientos como del análisis de la última temporada de cada jugador”, añadió.



Atlético Nacional de Medellín es uno de los equipos llamados a ganar la estrella de fin de año. Muchos hinchas verdolagas esperan que el nuevo director técnico pueda sembrar un buen estilo de juego y pueda sacar campeón a la institución. Habrá que esperar para conocer si esto termina sucediendo.