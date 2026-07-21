Atlético Nacional de Medellín, en las horas de la tarde de este martes 21 de julio, se vio las caras con Tigres FC por el partido de ida de la fase 1B de la Copa BetPlay, torneo que reúne a los clubes de primera con los de la segunda categoría.



El cotejo se llevó a cabo en el estadio Cincuentenario de la ciudad de la eterna primavera. Como el conjunto verdolaga arrastra una sanción en el torneo, el juego se disputó a puerta cerrada.

Lea también Nacional confirma el traspaso de una de sus joyas a gigante de Europa

La nómina verde

Esta fue la nómina con la que saltó a la cancha Nacional: Luis Marquínez; Yeicar Perlaza, Neider Parra, César Haydar, Samuel Velásquez; Felipe Marín, Juan Manuel Zapata; Juan Manuel Rengifo, Kevin Parra, Nicolás Rodríguez y Edwin Cardona.



El primer tiempo estuvo entretenido de inicio a fin. Atlético Nacional se llevó la etapa inicial por 2 goles a 0. El primer tanto del club verde y blanco fue un verdadero golazo que ya es tendencia en redes.

Lea también Lucas sorprende: primer once titular oficial de Nacional en el semestre

El gol de Zapata

Al minuto 38, el equipo dirigido por Lucas Fidolo González Vélez atacaba por el carril central y, tras una pequeña asociación que contó con los pases de César Haydar y Kevin Parra, Juan Manuel Zapata apareció para, en toda la media luna, sacar un soberbio remate.

La pelota fue imposible para el arquero rival y se terminó yendo al fondo de la red. Fue un verdadero golazo. El segundo tanto de Atlético Nacional lo convirtió Yeicar Perlaza tras una tremenda habilitación de Edwin Cardona.

Lea también Atlético Nacional arrancará el semestre con tres bajas confirmadas: conozca los nombres

¿Cómo le irá a Nacional en este semestre?

Atlético Nacional de Medellín es uno de los clubes llamados a pelear hasta la gran final el título de la Copa BetPlay y la Liga BetPlay. La Liga del primer semestre del año, como bien se sabe, el verdolaga la perdió ante el Junior de Barranquilla del uruguayo Alfredo Arias.



El conjunto paisa, hasta el momento en este mercado de fichajes, solo ha anunciado la llegada del portero argentino Franco Armani. Los hinchas del equipo esperan que se oficialicen más refuerzos.







