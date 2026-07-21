Atlético Nacional vs. Tigres: resultado del juego por Copa BetPlay

En las horas de la tarde de este martes 21 de julio, Atlético Nacional de Medellín, uno de los equipos más importantes del fútbol profesional colombiano, disputó su primer partido oficial del segundo semestre del año.



El conjunto verde y blanco se vio las caras con Tigres FC por el partido de ida de la fase 1B de la Copa BetPlay. Este torneo, como bien se sabe, reúne a los equipos de la primera división con los de la segunda categoría.

Lea también VIDEO: Juan Manuel Zapata marca golazo para Nacional en Copa BetPlay

El primer duelo oficial de Nacional en el semestre

El cotejo se llevó a cabo en el estadio Cincuentenario. El duelo se jugó en este escenario deportivo de la ciudad de la eterna primavera porque Independiente Medellín jugará por Copa Sudamericana este miércoles y la Conmebol solicita siempre horas previas los estadios que recibirán estos choques internacionales, en este caso, el Atanasio Girardot.



Al estadio Cincuentenario no llegaron hinchas porque Atlético Nacional arrastra una sanción en Copa BetPlay. El partido se disputó a puerta cerrada, empezó a las 4:00 p. m., hora colombiana, y se vio en vivo a través de la señal de Win Sports +.

Lea también Vea el segundo gol de Nacional: Edwin Cardona puso la magia y Perlaza definió

La nómina verdolaga

Esta fue la nómina con la que saltó a la cancha Nacional: Luis Marquínez; Yeicar Perlaza, Neider Parra, César Haydar, Samuel Velásquez; Felipe Marín, Juan Manuel Zapata; Juan Manuel Rengifo, Kevin Parra, Nicolás Rodríguez y Edwin Cardona.



En el papel, la escuadra verdolaga era la favorita para llevarse el compromiso y, bien, lo que se pensaba en la antesala, se plasmó en el terreno de juego. Atlético Nacional ganó 2 goles a 0.

Lea también Nacional confirma el traspaso de una de sus joyas a gigante de Europa

Los goleadores del día

El mediocampista Juan Manuel Zapata, tras una buena asociación junto a César Haydar y Kevin Parra, marcó la apertura del marcador a través de un remate de media distancia. Yeicar Perlaza, después de un centro de Edwin Cardona, puso el segundo. Ambos tantos se convirtieron en el primer tiempo.

El equipo dirigido por Lucas Fidolo González Vélez mostró un buen estilo de juego, con recuperaciones de pelota rápidas y con combinaciones colectivas relevantes. De a poco se le ve forma al verdolaga.











