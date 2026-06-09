Fabián Ángel reveló la clave para el bicampeonato: “hizo que pudiéramos levantar el título”

Por segunda vez en la historia del Junior y por primera vez en la carrera como entrenador de Alfredo Arias, el cuadro atlanticense se colgó con el bicampeonato. Ante Deportes Tolima dieron una cátedra de fútbol en el 2025-II y ahora contra Atlético Nacional, sacaron adelante el resultado ideal en Barranquilla y sirvió para mantener el marcador global y conseguir el título.

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Alfredo Arias ya dejó clara la ambición que tiene de seguir por más y quedar campeón en el segundo semestre. Esa sería la primera vez que ganaría tres ligas seguidas. Entre las grandes virtudes de la institución atlanticense está nada más ni nada menos que la persistencia y la capacidad de creer pese a las adversidades.

A lo largo de este semestre, el entrenador uruguayo le dio la confianza a Fabián Ángel que lideró el barco como el capitán. El mediocentro boyacense habló acerca de la clave que dio con el bicampeonato para celebrar un nuevo título en el Fútbol Profesional Colombiano.

LA HUMILDAD HA SIDO CLAVE PARA EL JUNIOR, DESTACA FABIÁN ÁNGEL

Fabián Ángel ha sido determinante en Junior de Barranquilla. Y es que, recibió la confianza de portar la cintilla de capitán y en Win Sports referenció cuál fue la clave para sacar adelante este semestre en el que recibieron varias críticas. Después del partido, destacó la humildad que tiene este club y agradeció a los críticos porque eso les ayudó para seguir adelante en el torneo.

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Su presencia en los últimos partidos ha sido demasiado importante para el Junior. Fabián Ángel referenció que, “primero darle la gloria y el ahorro a nuestro señor Jesús, que es el que nos ha sustentado, el que ha hecho todo esto posible, el que nos ha dado fuerza en estos momentos de angustia. Partido sufrido, porque sabíamos que iba a ser así el empuje, la gente, Nacional iba a querer arrasar por encima de nosotros”.

Posteriormente, indicó que, “pero yo creo que el compañerismo de todos, como lo manifesté muchas veces, la humildad de este grupo hizo que pudiéramos ahora levantar este título y darle una alegría a la hinchada y darle un bicampeonato”.

CRÍTICAS QUE SE VEN COMO ENERGÍA PARA GANAR PARTIDOS

La campaña de Junior pasó por momentos difíciles en los que se veía un poco complicada la clasificación a la final. El penal de Dayro Moreno que atajó Mauro Silveira fue determinante, el cobro de Hugo Rodallega que pegó en el palo y ahora, Alfredo Morelos desperdició una chance clara de poner el segundo tanto y acortar las diferencias.

Antes de esos partidos, la afición de Junior criticó bastante a Alfredo Arias, y a sus jugadores, además, por los malos resultados en la Copa Libertadores. Fabián Ángel referenció que, “agradecerles a esas mismas personas que en algún momento dieron algunas palabras. Yo las tomé con mucha humildad, con mucha tranquilidad, porque me ayudaron a esforzarme más, a trabajar aún más, a saber que en algún momento iba a llegar la oportunidad”.

Aunque el club recibió críticas, Fabián Ángel sabe el amor que hay por la institución de toda la región de la costa, y se dirigió a los que apoyaron y a quienes criticaron al Junior, “esto es de ellos, esto es de toda esa región, que son 14 millones de personas de la costa que nos apoyan”.

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De la afición también indicó que, “agradecerles a todas las personas que estuvieron de alguna forma ahí apoyándonos. Creo que es motivo de orgullo para mí y para mi familia, los que estuvimos ahí en momentos complejos, difíciles, porque no fue un arranque de semestre deseado”.

Finalmente, volvió a destacar la humildad como la virtud que determinó el título, “la fe y la convicción que me ha caracterizado, que me ha regalado nuestro señor Jesús, la sabiduría, el hecho de que me mantenga trabajando humildemente y que en algún momento iba a llegar la oportunidad. Eso fue clave también, el compañerismo de todos, y la entrega hizo que pudiéramos levantar un bicampeonato”.