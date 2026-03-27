Hace unos días, el fútbol profesional colombiano se estremeció por la muerte de Santiago Castrillón, joya de Millonarios FC de Bogotá. Muchos jugadores y equipos se pronunciaron por la pérdida del joven santandereano de apenas 18 años.



"El Real Madrid, su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Santiago Castrillón, canterano de 18 años de Millonarios FC. Nuestras condolencias a sus familiares, a sus seres queridos, a sus compañeros y a su club. Descanse en paz", indicó, en su momento, Real Madrid de España a través de su cuenta oficial de X.

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Días complejos en la familia azul

Estos últimos días en el equipo azul de la capital del país no han sido para nada sencillos y precisamente sobre esto, en las últimas horas, se pronunció Fabián Bustos, director técnico del combinado albiazul.



El estratega de origen argentino conmovió al país dejando claro que los jugadores y el grupo en general apoyará "siempre" a la familia de Santiago Castrillón. Como era de esperarse, a Bustos se le notó afectado por el fallecimiento del futbolista de las fuerzas básicas del club.

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Palabras de Bustos

"Hemos pasado momento difíciles por la situación de nuestro compañero (Santiago Castrillón), que obviamente estamos ahí con la familia y los chicos están ahí atrás siempre apoyando con ese tema. Nunca estamos preparados para manejar situaciones como estas, pero todos los chicos lo han hecho muy bien", dijo el entrenador.

Mensaje de apoyo

"Uno puede tener mucha experiencia, pero hay vivencias que hasta que no pasan no las puedes comentar. Siempre lo tenemos muy presente a Santiago, un chico que estaba a punto de estar (debutar), ya habíamos hablado con él. Hoy darle fuerza a toda la familia, el grupo está enfocado en siempre seguir ayudando a la familia", sentenció.



Por la inesperada muerte de Santiago Castrillón, se han realizado minutos de silencio en varios partidos del fútbol profesional colombiano.