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Fabián Bustos conmueve al país con sentido mensaje para la familia de Santiago Castrillón: "Siempre"

El director técnico del equipo azul de la capital del país habló de Castrillón en conferencia de prensa.
Carlos Cañas
Bustos habló sobre Santiago Castrillón.
Bustos habló sobre Santiago Castrillón. // @MillosFCoficial

Hace unos días, el fútbol profesional colombiano se estremeció por la muerte de Santiago Castrillón, joya de Millonarios FC de Bogotá. Muchos jugadores y equipos se pronunciaron por la pérdida del joven santandereano de apenas 18 años.

"El Real Madrid, su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Santiago Castrillón, canterano de 18 años de Millonarios FC. Nuestras condolencias a sus familiares, a sus seres queridos, a sus compañeros y a su club. Descanse en paz", indicó, en su momento, Real Madrid de España a través de su cuenta oficial de X.

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Días complejos en la familia azul

Estos últimos días en el equipo azul de la capital del país no han sido para nada sencillos y precisamente sobre esto, en las últimas horas, se pronunció Fabián Bustos, director técnico del combinado albiazul.

El estratega de origen argentino conmovió al país dejando claro que los jugadores y el grupo en general apoyará "siempre" a la familia de Santiago Castrillón. Como era de esperarse, a Bustos se le notó afectado por el fallecimiento del futbolista de las fuerzas básicas del club.

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Palabras de Bustos

"Hemos pasado momento difíciles por la situación de nuestro compañero (Santiago Castrillón), que obviamente estamos ahí con la familia y los chicos están ahí atrás siempre apoyando con ese tema. Nunca estamos preparados para manejar situaciones como estas, pero todos los chicos lo han hecho muy bien", dijo el entrenador.

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Mensaje de apoyo

"Uno puede tener mucha experiencia, pero hay vivencias que hasta que no pasan no las puedes comentar. Siempre lo tenemos muy presente a Santiago, un chico que estaba a punto de estar (debutar), ya habíamos hablado con él. Hoy darle fuerza a toda la familia, el grupo está enfocado en siempre seguir ayudando a la familia", sentenció.

Por la inesperada muerte de Santiago Castrillón, se han realizado minutos de silencio en varios partidos del fútbol profesional colombiano.

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