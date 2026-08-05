En las horas de la noche de este miércoles 5 de agosto, Millonarios FC de Bogotá se vio las caras con Deportivo Pasto por la tercera jornada de la liga colombiana del segundo semestre del año.



Al ser local el conjunto embajador, el compromiso se llevó a cabo en el estadio Nemesio Camacho El Campín, que contó con una muy buena presencia de aficionados. El escenario se tiñó de azul.

Millonarios era favorito

En el papel, aunque se esperaba un encuentro más parejo, el favorito para llevarse los tres puntos era la escuadra capitalina, que es dirigida por el argentino Fabián Daniel Bustos Barbero.



Fue un duelo entretenido de inicio a fin. En el primer tiempo, Millonarios fue muy superior, pero no pudo mandar todas las oportunidades al fondo de la red. En la etapa complementaria, aunque no aparecieron muchas llegadas, el embajador dominó el choque con el manejo de la bola.

2 a 0 final

El partido acabó 2 a 0. El defensa central Andrés Llinás marcó el primer tanto del encuentro y el centro delantero Leonardo Castro convirtió el tanto que liquidó la historia. Millonarios sube en la tabla tras el triunfo.

Así quedó la tabla tras el Millonarios vs. Pasto

1 Medellín — 9

2 Llaneros — 7

3 América — 6

4 Águilas Doradas — 6

5 Millonarios — 6

6 Tolima — 6

7 Bucaramanga — 5

8 Once Caldas — 4

9 Atlético Nacional — 3

10 Deportivo Cali — 3

11 Fortaleza — 2

12 Santa Fe — 1

13 Alianza — 1

14 Deportivo Pereira — 1

15 Cúcuta — 1

16 Junior — 0

17 Internacional — 0

18 Pasto — 0

19 Jaguares — 0

20 Boyacá Chicó — 0