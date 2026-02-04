Fabián Bustos le estaría pidiendo un refuerzo internacional a Millonarios

Después de la salida de Hernán Torres de Millonarios, el club confirmó que Omar Rodríguez tomaría de manera interina el banquillo de la institución. Dirigió el partido ante el Deportivo Independiente Medellín, pero confirmaron inmediatamente la llegada de Fabián Bustos, entrenador argentino como director técnico en posesión.

Vea también: [Video] Falcao estuvo cerca de firmar con un club europeo antes de volver a Millonarios

La prioridad era conseguir a un entrenador que haya sido campeón y Fabián Bustos lo ha sido en Barcelona de Guayaquil y con Universitario de Deportes. Sin embargo, llega con un mal antecedente en Olimpia de Paraguay donde duró apenas tres meses y no tuvo los resultados deseados.

Ya en el banquillo albiazul, el argentino dirigirá su primer partido ante el Deportivo Cali el domingo 8 de febrero a las 6:20 de la tarde en condición de visitante. Fabián Bustos ya estaría mirando las posibilidades en el mercado de fichajes y ya tendría definido a un mediocampista internacional.

EL VOLANTE QUE FABIÁN BUSTOS QUIERE PARA REFORZAR A MILLONARIOS

Seguramente a Fabián Bustos le tocará trabajar con esta nómina actual que tiene Millonarios por el tema de los cupos disponibles que se redujo a 25, cuando en anteriores ediciones eran 30 jugadores inscritos. Con Édgar Elizalde, defensor central uruguayo, el club habría cerrado el mercado de fichajes.

Le puede interesar: Nairo Quintana anunció inesperada noticia antes del Tour de Omán

No obstante, con Fabián Bustos se ha vuelto a hablar de opciones y de nuevas caras en la institución. El entrenador argentino dirigió al Barcelona de Ecuador en el 2020 hasta el 2023 con unos meses interrumpidos cuando estuvo en Santos de Brasil en 2022. Ahí coincidió con el brasileño, Leonai Souza, un volante de marca que no será tenido en cuenta para este 2026.

César Farías, nuevo entrenador del Barcelona de Guayaquil ya dio a conocer que no contará con Leonai Souza. El brasileño ya sabe que tiene que buscar nuevos aires. Suena en Liga de Quito, pero, medios ecuatorianos también afirmaron que Fabián Bustos lo quiere contratar para Millonarios.

Uno de ellos fue El Futbolero Ecuador que reseñó, “el ‘Toro’ (Fabián Bustos) estaría pensando en llevar a Leonai Souza, quien incluso ya no tiene espacio en Barcelona SC por decisión de César Farías. El brasileño está buscando la recisión de su contrato pese a que pidió una oportunidad”.

Barcelona presentó a su equipo para el 2026 y anunciaron el nombre de Leonai Souza. No obstante, su futuro está más lejos de Guayaquil en estos momentos. Mientras coincidió con Fabián Bustos en el 2022 y en 2023, Souza fue indiscutible titular para Bustos y, además, uno de los jugadores más importantes partido tras partido.

El brasileño ha jugado en Comercial de Brasil, Plaza Colonia de Uruguay en donde quedó campeón del Torneo Apertura en 2021 y en Barcelona de Guayaquil. La posible llegada de Leonai Souza a Millonarios le pondría más competencia a Mateo García y a Rodrigo Ureña, quienes han generado dudas en este arranque liguero, especialmente por sus expulsiones ante Deportivo Pasto y Medellín respectivamente.

Lea también: Nacional confirmó lesión de David Ospina: hay parte médico

Con esta información que llegó desde Ecuador habrá que esperar qué decisión tome Fabián Bustos con la posibilidad de fichar a Leonai Souza, que está en la carpeta por la cercanía del argentino y el brasileño.