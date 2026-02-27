Millonarios no tuvo piedad con Pereira; goleada y escaló en la tabla de posiciones

David Mackalister Silva y Beckham David Castro dieron de qué hablar en una nueva fecha para Millonarios que necesitaba sí o sí sumar de a tres ante un Deportivo Pereira que no sabe lo que es ganar en esta presente Liga BetPlay. Tanto Silva como Beckham pusieron a jugar a todos los jugadores que dieron un golpetazo de autoridad.

Aunque Pereira intentó reaccionar en el segundo tiempo con Anderson Plata, ya era muy tarde para poder pensar en revertir un marcador que ya estaba holgado desde la primera parte con cuatro goles a favor del cuadro bogotano. Llegó el quinto y un tardío descuento de Marco Pérez.

Desde la primera parte, todo fue un monólogo albiazul frente a un Pereira que no ha podido recuperarse deportivamente por las bajas que tuvo en este 2026 y por la situación económica que empañó su participación desde finales del segundo semestre del año pasado.

DIFERENCIA DE CUATRO GOLES DESDE LA PRIMERA ETAPA

El partido también permitió que dos jugadores nuevos de Millonarios celebraran. De hecho, el primero fue Sebastián Valencia, lateral izquierdo que llegó desde Fortaleza. A los siete minutos, con una pegada impecable en un tiro libre dejó a Yimmi Gómez completamente estático para romper los ceros muy temprano en el cronómetro.

Pasaron apenas 120 segundos cuando Leonardo Castro se vistió de asistente, centró para David Mackalister Silva que definió de volea y de primera y Yimmi Gómez salvó. Gómez evitó todo en una nueva oportunidad de Sebastián Valencia en un tiro libre que atajó de gran forma al córner.

Los embates de Millonarios no cesaban, y, justo antes de la primera media hora de juego fue el segundo estreno goleador, esta vez de un hincha como Mateo García. El bogotano resolvió en el área girándose y definiendo ante una floja respuesta del golero del Deportivo Pereira.

La goleada continuó en la primera parte con un saque de banda de Sebastián Valencia que tocó con David Mackalister Silva, controló y filtró para Beckham David Castro que centró y Leonardo Castro definió para el tercer tanto. Pereira quiso salir jugando y tras una caída de un zaguero, Beckham asistió a Carlos Sarabia que amagó en el área y puso el cuarto tanto.

UNO MÁS DE CADA LADO Y VICTORIA CÓMODA DE MILLONARIOS

Pereira quiso salir con otra cara en el segundo tiempo gracias a los desbordes de Anderson Plata para acercarse a la portería de Diego Novoa. Sin embargo, no hubo una acción clara en el arranque y Millonarios fue quien lo aprovechó para poner un quinto tanto.

A los 58 minutos, Beckham Castro sacó un remate afuera del área que entró al ángulo. Una manito que ya liquidaba a un Pereira sin respuesta y que encontró un descuento tardío desde el punto penal por una mano de Sergio Mosquera. Marco Pérez ejecutó la pena máxima y logró una nueva conquista que poco o nada sirvió.

En Pereira, Yimmi Gómez tuvo que ser sustituido e ingresó Jorge Martinez. El guardameta tuvo que trabajar bastante para salvar remates en la búsqueda por un sexto tanto, pero, Martínez, y los fallos de definición, especialmente con Jorge Cabezas Hurtado no permitieron que sumara otro tanto para la diferencia goleadora.

Con este panorama, Millonarios logró la primera victoria holgada en la temporada antes de enfrentar a Nacional en la Copa Sudamericana. Por la décima fecha en la Liga BetPlay se medirán con Cúcuta en Bogotá. Por su parte, el Pereira no levanta cabeza y deberá visitar al Atlético Bucaramanga en la siguiente jornada.