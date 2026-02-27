Lucas González reveló escenario perfecto para clasificar vs Táchira: "Lo preparamos hace seis meses"

Llegó la hora de la verdad para un Deportes Tolima que tenía que reafirmar el resultado que dejó en San Cristóbal, Venezuela por la mínima diferencia. El gol de Kelvin Flórez le dio la ventaja que debía mantener o aumentar en condición de local en el Estadio Manuel Murillo Toro.

Aunque el Tolima tuvo las mejores opciones, Deportivo Táchira se quedó con la victoria de manera agónica desde el punto penal. Minutos antes, los dirigidos por Lucas González habían marcado a través de Jersson González, pero, infortunadamente, el gol fue invalidado por mano de Sebastián Guzmán.

Luis ‘Cariaco’ González, un exjugador del Deportes Tolima puso el gol en un lanzamiento desde el punto penal por una mano de Jáder Valencia. Con ese resultado, el partido se definió desde esa instancia y los tolimenses clasificaron con un 3-0 en esa tanda.

Después del partido, Lucas González habló sobre estos lanzamientos desde el punto penal, algo que estaban preparando desde hace un buen tiempo y de lo que viene para el cuadro tolimense en la competencia internacional y en la Liga BetPlay.

LUCAS GONZÁLEZ SOBRE LA CLASIFICACIÓN

En la rueda de prensa post partido, Lucas González mencionó que llevaban analizando conceptos y posibilidades de llegar a este tipo de definiciones desde el punto penal y eso hizo que practicaran los lanzamientos antes de la final ante el Junior sabiendo que podía ocurrir que se fueran a la tanda.

No lo lograron, pero ya estaban mentalizados para esa instancia de penales, “mi trabajo es contemplar peores escenarios. Esto de uno andar pensando con positivismo y solamente con visualización sacamos las cosas no es tan real como lo pintan.

Nos hemos preparado para este escenario desde el semestre pasado pensando que en la final podías irte a una definición de penales y esto nos ayudó para prepararnos para esta instancia. Los venimos entrenando desde hace seis meses. Teníamos claro los pateadores, tenemos claro lo que puede hacer Neto (Volpi) en los penales, podía parar uno o dos porque es muy bueno en los penaltis”.

Sobre el penal de Sebastián Guzmán, especialmente después de esa expulsión ante Junior referenció que, “Sebas es uno de los mejores cobradores que tenemos, cuando los entrenamos recreando escenarios de presión y máxima exigencia, Sebastián siempre llega a las finales. Él quería patear el quinto cobro, lo único que yo le dije es que cobrara el cuarto, y fue la única intervención que tuve. Que cerrara de cuarto, y afortunadamente marcó su penal, lo pateó muy bien y estamos en la siguiente fase”.

LOS APRENDIZAJES QUE DEJÓ ESTA SERIE

Dejó claro que deben analizar el partido nuevamente para sacar conclusiones y mejorar aspectos, “cualquier cosa que diga ahorita es un poquito desde la emoción y son sensaciones subjetivas. Ya estamos muy grandes para analizar las cosas en el fútbol únicamente de manera subjetiva. Ahí es donde hay que evaluarlo objetivamente y vienen los aprendizajes verdaderamente. Ese proceso empieza mañana o esta noche si tenemos energía de ver el partido nuevamente y sacaremos conclusiones”.

Siguiendo la misma línea, habló de las situaciones del partido, “el fútbol es así. Revisaba datos ahora y la expectativa de gol de Táchira es de 0,89, teniendo en cuenta que un penalti te crea 0,76. La expectativa del primer tiempo fue de 0,04 y de la segunda parte sin el penalti es de 0,09. Esto habla de la probabilidad de haber marcado un gol si eliminas el penalti. No había forma de que te hicieran gol, pero hay que cuidar estos detalles en un córner en el minuto 92”.

Sentenció que, “Jáder Valencia tiene la mano en donde la debe tener una persona que está ahí y te van a marcar los penales. Por eso los aprendizajes son revisar cómo evitar esos centros, evitar que tengamos esos córners en contra y cómo protegemos nosotros nuestra área”.