Fabián Bustos ve la clasificación cerca: "Estamos a un punto por nuestro trabajo"

Millonarios se complica poco a poco en la Liga BetPlay con la ilusión de sellar la clasificación para los Play-Offs de la competencia. Los ‘Embajadores’ enfrentaron al América de Cali en el cierre de la jornada dominical.

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América de Cali aprovechó los mínimos detalles que le dio Millonarios para poder romper los ceros, aumentar y sentenciar el compromiso. Y es que, los escarlatas se pusieron en superioridad numérica en los primeros dos goles por la salida de Andrés Llinás en el cabezazo de Danny Rosero, y de Falcao García en el de Adrián Ramos. Ambos jugadores fueron atendidos y reingresaron.

Fabián Bustos afirmó en la rueda de prensa que fue una victoria merecida del América de Cali, y, claramente, lamentó el resultado que no era lo que buscaban en condición de visita. Este marcador deja a Millonarios con la posibilidad de hacer 28 unidades, que, tal vez, ya no les alcanzaría para sellar el paso a los Play-Offs.

EL ANÁLISIS DE FABIÁN BUSTOS DE LA DERROTA VS AMÉRICA DE CALI

Evidentemente, perder este tipo de partidos inquieta cada vez más a la hinchada y a Fabián Bustos que, en la rueda de prensa aseveró, “América es un muy buen equipo, ganaron merecidamente, no hicimos lo que teníamos pensado. En nuestro plan teníamos intención y en el segundo tiempo también. No es poner excusas porque el plantel trata de estar a la altura. Los dos goles que convierten fueron dos pelotas paradas con dos córner que teníamos dos jugadores afuera”.

Luego, precisó que, “estábamos en un momento en el que nos anotan mucho de pelota parada, los trabajamos y las cosas son así. No jugamos bien, el equipo hace cosas interesantes, cosas buenas, pero recuperamos pelotas en campo rival, pero no estuvimos finos para terminar la jugada. Fueron justos ganadores, pero si nos toca jugar con ellos de nuevo, creo que podemos hacer mejor las cosas”.

Las diferencias de este Millonarios al que le ganó a Nacional o a Once Caldas, “también ganamos por Copa y hay jugadores que están afuera por lesión. Estaríamos dentro de los ocho con el porcentaje de puntos. Estamos afuera por los primeros cuatro partidos porque teníamos cero puntos cuando llegamos. Estamos fuera de los ocho por culpa nuestra. Estamos a un punto por nuestro trabajo”.

El argentino dejó claro que, “vamos a seguir peleando, quedan dos partidos y hay otros clubes que están peores que nosotros y vamos a seguir luchando por clasificar”.

¿FABIÁN BUSTOS Y UN CAMBIO DE PLANTEAMIENTO?

Sobre las posibles variantes, el entrenador argentino dejó claro que, “no es línea de cinco, es de tres porque nuestros carrileros son ofensivos y terminan jugando en campo rival. Valencia no sé cuántas llegadas tiene y las veces que llega a campo rival. Con ese sistema le ganamos a Nacional, son detalles y si tuviéramos equipo para jugar con línea de cuatro jugaríamos con línea de cuatro. Hemos jugado de distintas maneras como cuando jugó Leo, Falcao y Contreras”.

Afirmó que los próximos días, pase lo que pase será clave para analizar los jugadores que seguirán para el segundo semestre, o las posibilidades de jugadores que puedan fichar en el siguiente torneo. Vale la pena destacar que el argentino no pidió los fichajes que fueron pedidos de Hernán Torres y de Ariel Michaloutsos.

¿VEN LEJOS LA CLASIFICACIÓN? LA RESPUESTA DE FABIÁN BUSTOS

Por último, el entrenador que llegó para este semestre ya con algunos partidos encima afirmó que, “con este grupo le ganamos a Nacional, a Once Caldas y vamos a seguir peleando. Hay equipos que vienen remando y nosotros tenemos doble competencia. Hemos ganado y tenemos expectativa de conseguir lo nuestro. Podemos cambiar y jugar con línea de cuatro, cuando haya que hacer los ajustes se harán”.

A Millonarios le quedarán dos partidos, pero solo podrá ñllegar a 28 unidades siempre y cuando gane ambos juegos. Ahí tendría que apostar a la diferencia de gol y a los resultados de los otros equipos que estén abajo de los 'Embajadores'. Deberá recibir al Deportes Tolima y visitar a Alianza Valledupar