Como ha sido la costumbre en la historia de Santa Fe, el juego aéreo ha vuelto a dar de qué hablar, y esta vez para bien con goles que ilusionan bastante de cara a la clasificación para los octavos de final en la Copa Libertadores.

Esa fortaleza aérea se había perdido un poco en esta Copa Libertadores con los dos goles de Platense en Argentina que llegaron de centros y en el duelo ante Corinthians, tanto en Brasil como en Bogotá para una derrota y un empate agónico por parte de los brasileños.

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Iván Scarpeta ganó desde los aires para celebrar su primer gol en la Copa Libertadores y para marcar un golazo que ilusiona bastante con las aspiraciones que tiene Santa Fe en este certamen, pues, el cuadro cardenal necesita ganar lo que le queda, además de esperar otros resultados de Corinthians y de Peñarol.

EL GOL DE IVÁN SCARPETA QUE DA REVANCHAS EN SANTA FE

Infortunadamente, Santa Fe llegaba a este partido con bajas en defensa por la lesión de Emmanuel Olivera que salió golpeado en el duelo ante Corinthians en Bogotá. En ese duelo, Iván Scarpeta se afianzó en la titularidad, pero fue en ese mismo partido en el que perdió la marca para el gol agónico.

Luego, vino un gol en contra ante Junior de Barranquilla en la igualdad a un tanto en las semifinales de la Liga BetPlay en un empate a un tanto. Esta noche en Bogotá esperaba consolidar al zaguero central que apareció en el marcador en una pelota parada.

Apenas empezó el segundo tiempo, otro córner permitió que Santa Fe tocara puerta. Un centro de Omar Fernández Frasica encontró a Iván Scarpeta que ganó ante el error de Matías Borgogno para romper el arco argentino. Un gol que necesitaba el zaguero central y que el club también lo necesitaba para seguir en Copa Libertadores.

Después del gol, volvió a aparecer el mismo fantasma que ha perseguido a Santa Fe en esta Copa Libertadores. Le regalan la pelota al rival que creó peligro y que puso en problemas la victoria cómoda del club bogotano.

LA PELOTA PARADA DE SANTA FE CUMPLIÓ

Esa herramienta de las pelotas paradas ya había dado resultado en Santa Fe, pero defensivamente demostraba las grandes dificultades que tiene el club para rechazar o cortar un balón. No obstante, desde esa vía lo intentaron a lo largo de toda la primera parte y el complemento.

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Desde el primer tiempo, el cuadro cardenal ya había avisado con Omar Fernández Frasica enviando tiros de esquinas. En el primero lo ganó Daniel Torres que no pudo cambiar la dirección del balón con destino al arco. Luego lo intentó con Iván Scarpeta que ganó en el aire y Matías Borgogno salvó. En el rebote, el zaguero se llevó la pelota por delante y no pudo convertir.

A la tercera ocasión le llegó la alegría a Iván Scarpeta que ya lo había intentado en varias ocasiones y por fin pudo capitalizar en un momento indicado cuando arrancaba el segundo tiempo.

HUGO RODALLEGA AUMENTÓ LA DIFERENCIA Y PLATENSE DESCONTÓ

Sobre los setenta minutos, y después del segundo gol de Santa Fe de Franco Fagúndez que fue anulado por un fuera de juego, el cuadro cardenal regresó al partido para volver a anotar un tanto aumentando la ventaja. Nuevamente la pelota parada dio sus frutos con un envío al área.

Jhojan Torres filtró la pelota para Jader Obrian que centró de primera para Hugo Rodallega y el atacante definió cruzado para aumentar la ventaja. Santa Fe se ilusionaba bastante con el marcador, pero se complicó nuevamente como ha sido la costumbre en la Copa Libertadores.

Luego, un centro encontró a Guido Mainero que tiró la pelota al área y Augusto Lotti se lanzó de cabeza para romper el arco cardenal cuando recién había anotado el segundo Santa Fe.