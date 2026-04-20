Medellín, más vivo que nunca en Liga BetPlay: la ventaja que tiene para clasificar

La Liga BetPlay sigue dando de qué hablar en las últimas tres jornadas con la posibilidad de sellar las clasificaciones. Nacional, Pasto, Junior y Deportes Tolima son los primeros cuatro elencos que ya están en los Play-Offs. Deportivo Independiente Medellín sigue peleando por un lugar dentro de los ocho clasificados.

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Y es que, Medellín dio un golpe en condición de visitante frente a Alianza Valledupar que no es para nada una plaza sencilla. Además, con diez jugadores superaron la prueba gracias a un único tanto del argentino con raíces polacas, Francisco Fydriszewski.

Aunque estos tres puntos todavía no le dan el aire que necesita al Medellín, de estar sin opciones, quedó con una serie de posibilidades que le podría dar la mano. De hecho, es uno de los pocos clubes que tiene todavía un partido pendiente y esto sería determinante a falta de tres juegos por disputar en las próximas jornadas.

LA VENTAJA QUE TIENE EL MEDELLÍN PARA INTENTAR SELLAR LA CLASIFICACIÓN

Con 19 fechas en esta edición de la Liga BetPlay, el umbral de clasificación podría cambiar de 30 o más unidades a 29 con una diferencia de gol amplia, dado que hay varios clubes que quieren intentar clasificar con ese puntaje. Medellín solo podría llegar a esa cifra.

Medellín se quedó sin José Ortiz antes de que acabara la primera parte contra Alianza Valledupar. Minutos después, Francisco Fydriszewski le dio el triunfo al cuadro antioqueño que lo hace llegar a 20 puntos. Esa ventaja que tienen los dirigidos por Alejandro Restrepo tiene que ver con los partidos que jugarán en condición de local.

En lo que le resta al Medellín tendrá que enfrentar a Boyacá Chicó por partido pendiente de la jornada 10, al Fortaleza y a Águilas Doradas. Podrían hacer 29 unidades, y en este momento tienen una diferencia goleadora de 0. Tendrán que levantar ese detalle.

La ventaja que tienen en sus manos es que los tres partidos que tienen que disputar serán en el Atanasio Girardot. No saldrá de Medellín para las siguientes fechas, ni siquiera en la Copa Libertadores en donde recibirán por la tercera fecha al Cusco de Perú.

UNA PELEA EN LA QUE MEDELLÍN NO ESTÁ SOLO PARA CLASIFICAR

Medellín solo podría llegar a 29 unidades si gana los tres partidos que le quedan. Bucaramanga tiene un partido menos que deberá cumplir en próximos días. En caso de empatar uno de ellos y ganar los otros dos, lograría también 29 puntos. Además, Santa Fe que sumó de a tres ante Cúcuta y Deportivo Cali también tendrían la chance de llegar a esta cifra de unidades.

En ese caso, habría varios equipos que podrían estar en la pelea por clasificar con 29 puntos. Ahí será determinante que la diferencia de gol tome protagonismo en esa posibilidad de sellar la clasificación.

Con esta victoria ante Alianza Valledupar, y con lo que resta en el torneo, Medellín está más vivo que nunca. Hace algunas fechas parecía estar eliminado y ahora podría darse el lujo de sellar el paso si gana en las próximas jornadas y si mejora esa diferencia goleadora.

LA COPA LIBERTADORES PODRÍA COMPLICAR AL MEDELLÍN

Aunque está esa ventaja del Medellín de terminar todos los partidos en condición de local, el objetivo del club podría cambiar con la Copa Libertadores que es uno de los grandes retos que tendrá, especialmente por el mal comienzo con apenas una unidad y una diferencia de goles negativa.

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Al Medellín le toca jugar dos partidos de Liga BetPlay en medio de una para de la Copa Libertadores, y, para el último partido ante Águilas Doradas, el cuadro ‘Poderoso’ se verá las caras con Cusco en la tercera fecha. La caída contra los peruanos en casa podría ser determinante en este certamen internacional.