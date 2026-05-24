¿Falcao se va de Millonarios?: "sería mi último partido por temas extrafutbolísticos"

Radamel Falcao García volvió a sumar minutos con la camiseta de Millonarios este sábado 23 de mayo en el empate 2-2 con Boyacá Chicó en partido válido por la fecha 5 de la Copa BetPlay.

El tigre fue titular y estuvo en cancha por más de 65 minutos, luego de recuperarse de una fractura en el arco cigomático sufrida en abril durante un compromiso contra América de Cali.

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Falcao se va de Millonarios ¿Por qué?

Después del partido, Falcao sorprendió al hablar en zona mixta sobre su futuro. El atacante se refirió a una nueva posible salida de Millonarios por algunos temas extra futbolísticos.

"Cuando tome alguna decisión en mi carrera la conocerán de mi parte. Por el momento estoy pensando en lo que estamos jugando", empezó diciendo Falcao.

Seguidamente, el tigre explicó que hay aspectos muy difíciles de manejar por parte de él y Millonarios.

"Hay un impedimento muy grande en Colombia y es muy difícil para los deportistas que puedan venir, no depende de Millonarios, son cosas extra futbolísticas que se nos van de las manos. Le agradezco al profe por la confianza y a mis compañeros que me han demostrado mucho cariño. Estoy cumpliendo un sueño, lo más importante es que mi esposa e hijos están felices en Colombia, es algo lindo que hemos hecho con la familia", dijo.

Finalmente, Falcao agregó que el martes frente a O'Higgins por la Copa Sudamericana sería su último partido en Bogotá con la camisa de Millonarios

"Hasta el momento el martes sería mi último partido en Bogotá con Millonarios, depende de resolver algunas cosas. No depende de mi ni de Millonarios, es complejo, pero siempre hay soluciones", afirmó.