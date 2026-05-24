Fabián Bustos habló sobre el futuro de Falcao y Mackalister Silva en Millonarios

Millonarios dejó escapar una nueva victoria este sábado 23 de mayo al empatar con marcador de 2-2 con Boyacá Chicó en condición de local en el estadio El Campín en partido válido por la fecha 5 de la Copa BetPlay.

A pesar del resultado, el equipo 'embajador' aseguró la clasificación a la siguiente fase del certamen al llegar a siete puntos y ubicarse en la primera posición del grupo B.

Fabián Bustos y el futuro de Falcao García y David Mackalister Silva

Al término del partido, al director técnico Fabián Bustos se le consultó sobre el futuro del mediocampista Davis Mackalister Silva y del delantero Radamel Falcao Garcia, a quienes se les finaliza el contrato el 30 de junio.

Bustos fue claro en señalar que él tienen un análisis claro con respecto a Falcao y David Silva, ya que son jugadores que son de su agrado.

"Tengo un análisis con respecto a los jugadores. Falcao y Macka son jugadores que a mi me gustan. Son de mi agrado", dijo.

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El entrenador 'embajador' tuvo palabras para destacar la carrera y lo que le aporta David Mackalister Silva.

"Macka desde que estoy acá ha sido titular siempre. Si tuviera competencia, él tendría que estar mejor. Hoy cuento con el jugador, le ha dado mucho al club y obvio los años para todos pasa y hay que reinventarse", afirmó.

Por otro lado, Fabián Bustos elogió lo hecho por Falcao.

"¿Quién no quiere tener a Radamel? Está acá por que ama la profesión y al club. No creo que esté por la parte económica. ama tanto su carrera, me gustaría siempre contar con ellos", dijo.

Los porteros de Millonarios

Fabián Bustos también respondió a la pregunta sobre los porteros de Millonarios, teniendo en cuenta las dudas que han despertado Guillermo De Amores y Diego Novoa.

"Ariel Michaloutsos ya viene trabajando en hacer ajustes. Hay que reforzar al equipo e intentar traer en algunas posiciones jugadores que nos den solución", afirmó.