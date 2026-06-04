En las últimas horas, ha surgido una información sobre el futuro de una de las figuras de Atlético Nacional de Medellín, uno de los equipos más importantes de la primera división del fútbol profesional colombiano.



El mediocampista Juan Manuel Zapata, que ya sabe lo que es jugar en el fútbol mexicano, podría regresar al país azteca. Zapata es un jugador dinámico que le ha dado buenas alternativas al club verdolaga.

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¿Zapata a la Liga MX?

“Juan Manuel Zapata: tiene posibilidad de regresar a la Liga MX para el segundo semestre”, comentó sobre el tema Alexis Rodríguez, a través de su cuenta oficial de X, antes conocida como Twitter.

Los próximos días y semanas serán más que importantes para conocer si Juan Manuel Zapata volverá al territorio mexicano. La intención de Atlético Nacional de Medellín sobre el jugador será clave para definir su futuro.

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Juan Manuel fue titular ante Junior

El reconocido mediocampista, cabe mencionar, fue titular en el equipo que es dirigido por Diego Arias en el partido de ida de la gran final de la liga colombiana del primer semestre del año, que se jugó el pasado martes 2 de junio.



En el estadio Romelio Martínez, el conjunto verde y blanco perdió 3 goles a 0 contra el Junior de Barranquilla. Los atacantes Luis Fernando Muriel y Bryan Castrillón marcaron los tantos para el club tiburón.

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¿Nacional podrá remontar?

El compromiso de vuelta de la gran final se va a llevar a cabo en el estadio Atanasio Girardot el próximo lunes 8 de junio. Se espera que el escenario deportivo esté a reventar. Aunque la remontada es compleja, Nacional no pierde la ilusión.



Por el momento, Junior de Barranquilla, que es entrenado por el uruguayo Alfredo Arias, se está coronando como campeón del certamen. Si esto se ratifica en el cotejo de vuelta, clasificará a la fase de grupos de la próxima edición de la Copa Libertadores.