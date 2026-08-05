Hace apenas unos minutos, a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X, antes conocida mundialmente como Twitter, se conoció que Independiente Santa Fe de Bogotá perderá a una de sus figuras. Todo estaría listo y el anuncio oficial del traspaso sería inminente.

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Murillo se va

De acuerdo con lo que se cuenta, el mediocampista Ewil Hernando Murillo Rentería, de 26 años, se iría a jugar al fútbol profesional brasileño. Este jueves 6 de agosto se tiene previsto que el jugador llegue al país en cuestión para adelantar pormenores y así firmar contrato con Ceará.

“El Ceará ha cerrado la novena contratación en esta ventana de transferencias de mitad de año: el mediocampista defensivo Ewil Murillo. El jugador de 26 años tiene pasos por Atlético Nacional, Deportivo Pereira y actualmente está en el Santa Fe de Colombia. El atleta llega este jueves (6) a la capital”, contó Rodrigo Cavalcante por medio de su cuenta oficial de X.

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¿Cómo le irá a Ewil en Brasil?

Murillo, de esta manera, no hará parte del plantel de Independiente Santa Fe de Bogotá para la liga colombiana del segundo semestre del año y para los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana, que el club jugará en los próximos días ante River Plate de Argentina.



La prensa partidaria del conjunto cardenal, también en redes sociales, ha empezado a replicar la información. Habrá que esperar para conocer si el equipo que es dirigido por el uruguayo Pablo Repetto, tras la salida de Ewil Murillo, contratará otro mediocampista. Muchos hinchas, por lo menos, esperan esto.

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El anuncio sobre Balanta

Y ya que se habla del mercado del rojo, hace unos días, el club anunció a Kevin Balanta. “El defensa central se une a El Primer Campeón para afrontar la temporada 2026-II tras su paso por Club Santos Laguna de México. Kevin Alexander Balanta Lucumí nació en Santander de Quilichao, Cauca, el 28 de abril de 1997. Su debut como profesional se dio en 2014 con el Deportivo Cali, para posteriormente, en 2019, marcharse al Club Tijuana de México e iniciar su carrera internacional”, informó.



“A lo largo de su trayectoria también ha defendido los colores de Querétaro (México), Defensa y Justicia (Argentina) y el Club Santos Laguna (México). En este último se desempeñó en la temporada 2025/2026 con un total de 2.442 minutos (29 partidos), además de marcar un gol. Por otra parte, el defensor ha hecho parte de los procesos de la Selección Colombia en las categorías Sub-17, Sub-20, Sub-23 y de mayores, representando al país en distintas etapas de su carrera deportiva”, sentenció, entre otras cosas más.





