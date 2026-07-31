Santa Fe vs River Plate: fechas y localías para octavos de Sudamericana

A lo largo de este 2026, Independiente Santa Fe tuvo participaciones en torneos internacionales con la necesidad de llegar lejos. La consigna era pelear en la Copa Libertadores en un grupo en el que enfrentaron a Peñarol, Corinthians y Platense. Infortunadamente quedaron en la tercera casilla de la zona y bajaron a la Copa Sudamericana.

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En ese orden de ideas, los dirigidos por Pablo Repetto mantuvieron la misma base del primer semestre más allá de las bajas de Yeicar Perlaza con destino a Nacional, Jhon Meléndez que firmó en condición de cedido con Águilas Doradas y Edwin ‘Shirra’ Mosquera.

Caracas fue el rival en los Play-Offs para instalarse a los octavos de final de la Copa Sudamericana y verse las caras nada más ni nada menos que contra River Plate. Los argentinos esperaban rival en esta instancia después de quedar líderes en su grupo de la competencia.

FECHAS Y LOCALÍAS DE SANTA FE VS RIVER PLATE

En Bogotá, Independiente Santa Fe enfrentó a Caracas y selló la primera victoria en la ida con goles de Hugo Rodallega y de Franco Fagúndez. En Barquisimeto, Venezuela, la victoria volvió a ser cardenal gracias a Nahuel Bustos, un gol en contra de Ángel Figueroa y de Fagúndez.

River Plate ya esperaba a su rival en los octavos de final al liderar su grupo contra Bragantino, Carabobo y Blooming. Lideró la zona con 14 puntos, pero en los últimos compromisos de la Liga de Argentina o de la Copa de Argentina ha sufrido deslices que marcan un mal momento del club ‘Millonario’.

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Así las cosas, Santa Fe tendrá que recibir primero a River Plate. Esperan sacar un buen resultado para viajar a Buenos Aires para definir la serie en Argentina contra una de las peores versiones del cuadro riverplatense en el torneo argentino y con una preocupación que viene desde el primer semestre del 2026. Estas son las fechas tentativas y localías de la ida y vuelta de octavos de final:

Partido de ida de octavos de final de Copa Sudamericana

Santa Fe vs River Plate

Estadio Nemesio Camacho El Campín

Fecha por confirmar entre la semana del 12 de agosto

Horario por confirmar

Partido de vuelta de octavos de final de Copa Sudamericana

River Plate vs Santa Fe

Estadio Más Monumental de Núñez

Fecha por confirmar entre la semana del 19 de agosto

Horario por confirmar

SANTA FE CONFIRMÓ PROGRAMACIÓN VS UNIÓN MAGDALENA POR COPA BETPLAY

Desde hace alrededor de un mes, la Dimayor tenía listo el calendario oficial ya armado a la espera de que no hubiera aplazamientos. Sin embargo, en la primera fecha Nacional vs Boyacá Chicó fue aplazado, junto con otros compromisos. Santa Fe jugaba contra el Pereira en la semana del lunes 3 al jueves 6 de agosto por la tercera jornada.

Por medio de un comunicado, la Dimayor informó que el Pereira vs Santa Fe tenía que ser aplazado por “las demoras presentadas en la culminación de las obras de adecuación del Estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira”. Bajo ese panorama, ese encuentro quedó definido para el martes 29 de septiembre.

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Esto permitió que se abriera un espacio para que Santa Fe vs Unión Magdalena se pueda jugar durante esa semana en la que los cardenales debían enfrentar al Deportivo Pereira a principios del mes de agosto. En ese orden de ideas, la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano confirmó la programación de la ida de la Copa BetPlay.

Así las cosas, el miércoles 5 de agosto se jugará el partido de ida entre Santa Fe vs Unión Magdalena a partir de las 7 de la noche en horario de Colombia. El duelo será en Bogotá en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.