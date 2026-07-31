Santa Fe puso en venta la boletería para el partido contra River Plate

Independiente Santa Fe ya puso en marcha la venta de boletería para uno de los partidos más importantes del años. Apenas un día después de eliminar a Caracas FC y clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana, el club anunció los precios para el compromiso frente a River Plate y lanzó un plan especial para sus hinchas.

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Partidos que incluye el combo de boletería de Santa Fe

La principal novedad es la creación de un combo de tres partidos dirigido a los aficionados que no son abonados. Este paquete incluye los juegos contra Unión Magdalena por la Copa BetPlay, Boyacá Chicó por la Liga BetPlay y River Plate por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Precios de combos para Santa Fe vs River - Unión y Chicó

Los precios del combo van desde $155.000 en Lateral Sur hasta $358.000 en Occidental Platea Alta, Occidental Platea Baja y Occidental Preferencial. Entre tanto, Occidental General cuesta $249.000 , Oriental Platea y Oriental Preferencial tienen un valor de $218.000, mientras que Oriental General quedó fijada en $170.000.

Precios para abonados Santa Fe vs River

El club también abrió la recarga para abonados de cara al duelo frente a River Plate. Los valores oscilan entre $52.000 en Lateral Sur y $118.000 en las tres localidades de Occidental Platea Alta, Platea Baja y Preferencial. Occidental General tendrá un costo de $84.000, Oriental Platea y Oriental Preferencial de $73.000, y Oriental General de $59.000.

Santa Fe informó que el combo estará disponible hasta el miércoles 5 de agosto, mientras que la recarga de abonos podrá realizarse hasta el lunes 10 de agosto. Además, aclaró que la boletería individual para los encuentros frente a River Plate y Boyacá Chicó todavía no está a la venta y que los valores publicados no incluyen los gastos de procesamiento y envío (unos $3.500).

Fechas de Santa Fe vs Unión Magdalena, Chicó y River Plate

En cuanto al calendario, el primer partido del paquete será el miércoles 5 de agosto frente a Unión Magdalena por la Copa BetPlay. Posteriormente, el equipo cardenal recibirá a Boyacá Chicó el domingo 9 de agosto por la Liga BetPlay.

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El gran atractivo del combo llegará el miércoles 12 de agosto a las 7:30 p. m., cuando Santa Fe reciba a River Plate en el estadio El Campín por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

La clasificación a los cuartos de final se definirá una semana después. El compromiso de vuelta entre River Plate y Santa Fe quedó programado para el miércoles 19 de agosto a las 7:30 p. m. (hora colombiana), en territorio argentino.