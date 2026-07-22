Después del Atlético Nacional vs. Tigres por Copa BetPlay, partido que se jugó el martes 21 de julio, el mediocampista Juan Manuel Zapata, jugador del conjunto verdolaga, se pronunció.



Zapata habló en entrevista con Win Sports. Juan Manuel fue el autor de uno de los dos goles con los que el conjunto paisa venció a su rival por el cotejo de ida de la fase 1B del torneo en cuestión.

¿Zapata se va o no de Nacional?

Al mediocampista le consultaron si va a continuar en este semestre en Atlético Nacional. Sin rodeos, Juan Manuel Zapata respondió que está enfocado en el club verde y blanco. Aunque eso sí, dijo que si llega una oferta, podría ser analizada por la directiva.



“No sé. Por ahora, estoy enfocado en Nacional. Lo que pueda pasar afuera son temas de directivos y de los clubes, pero hoy tengo el foco puesto acá en Nacional. Si sale una opción, lo más importante es que el club vea lo más importante para mí”, manifestó, sin rodeos.

Juan Manuel habló de su titularidad

Juan Manuel Zapata, además, hizo referencia a su titularidad en el primer compromiso de Atlético Nacional en el segundo semestre del 2026. El futbolista habló de sus demás compañeros.



“Yo siempre digo que acá en Nacional estamos los mejores y hay una buena nómina, y el que esté creo que siempre va a dar lo mejor para que el equipo esté en los mejores lugares; para mí eso es lo más importante. Me quedo con la bonita sensación de poder marcar gol y ayudar al equipo”, expresó.

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El gol y el DT

Sobre su gol dijo lo siguiente: “Creo que fue un lindo gol, pero creo que aquí lo más importante de todo es haber iniciado ganando, poder haber ayudado al equipo a conseguir la victoria y para mí eso es lo más rescatable hoy”.



También aprovechó el espacio para opinar del DT Lucas González Vélez. “Nos estamos adaptando a una nueva idea del profe, creo que lo hemos asimilado de la mejor manera y seguramente, a medida que va pasando el tiempo y los partidos, nos vamos a ir sintiendo muchísimo mejor, pero creo que es un buen inicio y es importante arrancar con victoria para nosotros”, sentenció.