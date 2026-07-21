Este martes 21 de julio, Atlético Nacional de Medellín se enfrentó con Tigres por el partido de ida de la fase 1B de la Copa BetPlay. El juego se disputó en el estadio Cincuentenario de la ciudad de la eterna primavera.



El equipo paisa, que jugó mejor, se terminó llevando el duelo por 2 goles a 0. Lucas González Vélez, de esta manera, obtuvo su primer triunfo oficial como entrenador del conjunto verdolaga.

Zapata hizo gol

Uno de los autores de los tantos de Nacional fue Juan Manuel Zapata. El mediocampista, tras el compromiso, fue entrevistado por Win Sports. En la charla, el jugador hizo referencia al DT del club.

“Nos estamos adaptando a una nueva idea del profe, creo que lo hemos asimilado de la mejor manera y seguramente, a medida que va pasando el tiempo y los partidos, nos vamos a ir sintiendo muchísimo mejor, pero creo que es un buen inicio y es importante arrancar con victoria para nosotros”, manifestó. Más palabras de Zapata:

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El gol y la diferencia entre entrenadores

Sobre su gol de media distancia: “Creo que fue un lindo gol, pero creo que aquí lo más importante de todo es haber iniciado ganando, poder haber ayudado al equipo a conseguir la victoria y para mí eso es lo más rescatable hoy”.



Diferencias entre Diego Arias y Lucas González: “Creo que son dos sistemas diferentes. A medida que vayan pasando los partidos y los rivales, como nos dice el entrenador, va a haber maneras de estar dentro del terreno de juego y yo creo que hoy los supimos aprovechar de la mejor manera”.

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Su futuro

Una nueva titularidad: “Yo siempre digo que acá en Nacional estamos los mejores y hay una buena nómina, y el que esté creo que siempre va a dar lo mejor para que el equipo esté en los mejores lugares; para mí eso es lo más importante. Me quedo con la bonita sensación de poder marcar gol y ayudar al equipo”.



Se queda o se va de Nacional: “No sé. Por ahora, estoy enfocado en Nacional. Lo que pueda pasar afuera son temas de directivos y de los clubes, pero hoy tengo el foco puesto acá en Nacional. Si sale una opción, lo más importante es que el club vea lo más importante para mí”.









