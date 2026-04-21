En las horas de la noche del lunes 20 de abril hubo acción en el estadio Atanasio Girardot, el principal escenario deportivo de la capital del departamento de Antioquia, que tuvo muy buena presencia de hinchas.



Atlético Nacional, que ya está clasificado a las finales de la liga colombiana del primer semestre del año, recibió a Atlético Bucaramanga, que precisamente lucha por alcanzar la siguiente ronda del torneo.



En el papel, el favorito para llevarse el triunfo era el conjunto verde y blanco, que es dirigido por Diego Arias. Lo anterior se debió, sobre todo, a la calidad de plantilla que tiene el cuadro paisa.

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Ganó Nacional

Y bien, lo que pintaba en la previa terminó pasando. Aunque Atlético Bucaramanga no jugó un mal partido, el dueño de casa se terminó llevando la victoria por 2 goles a 0. Gracias a este triunfo, Nacional suma 40 puntos y es el líder de la tabla de posiciones.



Los únicos tantos del compromiso fueron obra del lateral derecho Andrés Felipe Román, quien arrancó como titular, y de Marlos Moreno, quien ingresó al terreno de juego en la etapa complementaria.



El equipo verdolaga, hace varias jornadas, está asegurado en los cuartos de final del certamen y hará todo lo posible por conseguir el título. Pero eso sí, podría iniciar las instancias definitivas con una baja más que sensible.

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¿Rengifo baja en Nacional?

Juan Manuel Rengifo, mediocampista ofensivo y gran figura del club, fue amonestado en el duelo contra Atlético Bucaramanga y ya suma cuatro tarjetas amarillas en lo que va del campeonato.



A Nacional le quedan dos partidos del todos contra todos. El primero de ellos es contra Deportivo Pereira y el segundo es ante Once Caldas de Manizales. Se presume que Rengifo juegue por lo menos algunos minutos en ambos encuentros.

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El panorama

Y si juega, por ejemplo, contra Once Caldas y es amonestado, acumularía cinco tarjetas amarillas y se perdería el primer partido de la escuadra antioqueña en las finales de la liga colombiana de este primer semestre del año.



Habrá que esperar para conocer si Atlético Nacional de Medellín va a cuidarle esa quinta tarjeta amarilla a Juan Manuel. Una alternativa sería dejar descansar al futbolista en estas dos jornadas restantes para que pueda jugar el primer duelo de cuartos de final. Aunque eso sí, si Rengifo es amonestado ante Pereira, se perdería el cotejo vs. Once Caldas y arribaría limpio a playoff.