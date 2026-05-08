El jueves 7 de mayo se pudo conocer, finalmente, que el Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional de Medellín, por la ida de los cuartos de final de la liga colombiana del primer semestre del año, no se jugará en el estadio El Campín, sino en el Metropolitano de Techo.



“Internacional de Bogotá informa a su hinchada, aliados y a la opinión pública que recibimos la noticia de que finalmente no podremos disputar nuestro partido de cuartos de final frente a Atlético Nacional en el Estadio Nemesio Camacho El Campín”, indicó el mismo club capitalino.

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Condición para el ingreso al estadio

La escuadra, además, informó que en el escenario deportivo no se permitirá el ingreso de prensas alusivas al club visitante. Se espera, de igual manera, que la mayoría de aficionados en el compromiso sean del conjunto verde y blanco.



“Aun así, estamos felices de poder disputar este partido en Techo, nuestra casa y donde esperamos vivir una gran noche junto a nuestra hinchada en uno de los encuentros más importantes de nuestra historia reciente”, continuó Internacional de Bogotá.

Nueva petición

“Queremos agradecer especialmente a la Federación Colombiana de Fútbol, DIMAYOR, Sencia, clubes afiliados, actores del ecosistema del fútbol colombiano y a todas las personas que acompañaron este proceso con apoyo, comprensión y voluntad de construir”, terminó, entre otras cosas más, sobre la gestión realizada para llevar el partido a El Campín.



Después de conocerse la postura final, este viernes 8 de mayo surgió una nueva información sobre el encuentro. De acuerdo con el periodista Mariano Olsen, Inter de Bogotá le solicitó a la Policía Nacional aumentar el pie de fuerza para el duelo.

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Mayor pie de fuerza

“Internacional de Bogotá solicitó a la Policía Nacional duplicar la cantidad de agentes para el partido de este sábado vs. Atlético Nacional. Además, el club bogotano doblará la seguridad privada en el estadio Metropolitano de Techo”, comentó el comunicador, a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter.

Se espera que las autoridades acepten la petición para este importante partido de las finales de la primera división del fútbol profesional colombiano. El estadio Metropolitano de Techo estará a reventar.



