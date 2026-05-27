Figura del Medellín no seguiría en el 2026-II: sorprendería firmando con club del Torneo BetPlay

Tras la clasificación para la Copa Sudamericana al perder de manera agónica contra Estudiantes de La Plata en Argentina, Medellín empieza a despedir el interinato de Sebastián Botero que ya tiene reemplazo con Luis Amaranto Perea que tomará las riendas en posesión.

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Sebastián Botero ha sido uno de los grandes salvavidas en dos momentos difíciles para el Deportivo Independiente Medellín. La primera, cuando dejó el cargo David González y ahora, por la salida de Alejandro Restrepo. Botero ganó los primeros puntos de la Copa Libertadores con dos victorias frente a Cusco. Lucharon hasta el final, pero cayeron en el torneo internacional.

Los objetivos cambian para Luis Amaranto Perea que tendrá que afrontar los retos de la Copa Sudamericana que espera dar de qué hablar. Ya sin Sebastián Botero, el futuro del entrenador interino podría cambiar bastante en el segundo semestre de la Liga BetPlay.

SEBASTIÁN BOTERO SERÍA ENTRENADOR EN POSESIÓN EN EL TORNEO BETPLAY

Como jugador, formador y como entrenador interino, Sebastián Botero no se ha alejado del Deportivo Independiente Medellín. Un hombre de la casa que dejará su cargo en el banquillo del cuadro ‘Poderoso’ por la llegada de Luis Amaranto Perea al club. Esta vez, parece que Botero no seguirá trabajando en la institución.

Sebastián Botero, antes de tomar el reto de tomar el lugar de Alejandro Restrepo era el entrenador del Medellín Sub-20 con el que fue campeón de la Supercopa Juvenil 2025 y dirigió la Copa Libertadores de la categoría en Ecuador a principios del 2026.

De acuerdo con información de Óscar Tobón en el programa Despierta Win, Sebastián Botero tendría una oferta para ser entrenador en posesión en el Torneo BetPlay con el Bogotá FC que quiere contar con el director técnico de 39 años. Esta sería la primera oportunidad de Botero dejando a un lado su experiencia como formador.

Bogotá FC no tuvo el mejor cuadrangular junto con Barranquilla, Unión Magdalena y Real Cartagena. Quedaron en el fondo de la tabla bajo la dirección técnica de Luis Melo y los directivos pretenden un cambio en la institución buscando el anhelado ascenso. El entrenador interino del Medellín sería el designado para el segundo semestre.

Con estos detalles, Sebastián Botero saldría completamente del Deportivo Independiente Medellín sumando experiencias en el fútbol formativo y en la dirección técnica ayudando en los procesos post David González y Alejandro Restrepo.

SEBASTIÁN BOTERO LE ABRE LA PUERTA A LUIS AMARANTO PEREA

El relevo en la dirección técnica del Medellín lo tomará Luis Amaranto Perea después de que el mismo día en el que jugaron ante Estudiantes de La Plata confirmaran la decisión de contratar al asistente técnico de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia.

Tras la derrota agónica, Sebastián Botero indicó que, “el plan salió bien. Sabíamos qué teníamos que hacer hoy, contra un equipo que tiene muchas virtudes en el juego, una de ellas es el fútbol aéreo. Los controlamos. Los llevamos a nuestro terreno, pero el fútbol tiene cosas que no se pueden controlar y al final nuestro jugador se resbaló, habilitó al de ellos y fue gol.

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Más allá de que hay una tristeza grande en el grupo por la derrota, siento que competimos de buena forma, que Medellín dejó su nombre en alto, que mereció avanzar. Nos queda seguir ayudando al club”.

Ante las preguntas acerca de la llegada de Amaranto Perea, afirmó que, “el cuerpo técnico de Amaranto debe llegar pronto. Van a planificar el segundo semestre. Creo que en este mes tenemos palabras de agradecimiento con los jugadores. Estuvimos a un paso de entrar a los octavos de final. Uno debe no dramatizar las cosas. Debemos seguir haciendo nuestro camino. El DIM hará lo que tiene que seguir haciendo y esperamos que en nuevo cuerpo técnico nos traiga títulos”.