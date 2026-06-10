América de Cali, uno de los equipos más grandes de la primera división del fútbol profesional colombiano, ya piensa en lo que será la liga colombiana del primer semestre del año.

América tuvo un mal cierre de semestre

El conjunto rojo de la capital del Valle del Cauca, como bien se sabe, sufrió dos golpes muy fuertes al final del primer semestre. En cuartos de liga quedó eliminado ante Independiente Santa Fe de Bogotá.



Además de esto, América de Cali, que tenía en sus manos la clasificación a la siguiente ronda de la Copa Conmebol Sudamericana, no pudo ganarle a Macará de Ecuador y se quedó fuera del torneo.

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Borrero se iría del América

Tras esto, los hinchas del equipo pidieron la salida de muchos jugadores y uno de los que se iría, precisamente, sería el mediocampista ofensivo Dylan Borrero. El futbolista se iría prestado a otro club.



Esta información se compartió en Zona Libre de Humo. Habrá que esperar, entonces, cuál será el próximo destino de Dylan Borrero. Es posible que siga en el fútbol profesional colombiano.

América ya piensa en la segunda liga

América de Cali, es de resaltar también, desde ya estaría trabajando en la llegada de varios jugadores de cara a lo que será la liga colombiana del segundo semestre del año. Se aguardan anuncios.



“El equipo escarlata iniciará su camino en condición de visitante frente a Internacional de Bogotá, en una primera jornada que marcará el regreso de la competencia tras el receso del fútbol colombiano por la realización de la Copa Mundial de la FIFA 2026”, señaló el club sobre la segunda liga.





