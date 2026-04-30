Junior de Barranquilla, por la tercera jornada de la fase del grupo F de la Copa Libertadores de América, se enfrentó en condición de visitante con Sporting Cristal de Perú. El conjunto rojo y blanco necesitaba la victoria.



Sin embargo, el conjunto colombiano volvió a ver la derrota en el certamen y complica su clasificación a los octavos de final. El duelo terminó 2 goles a 0. Los tantos fueron convertidos por Santiago González y Catriel Ceballos.

Presunta molestia en Junior

Tras la derrota, en las últimas horas surgió la información de que la directiva de la institución está, presuntamente, muy disgustada porque el equipo, hasta el momento, no ha podido ganar en el torneo y, por ende, no ha logrado obtener ingresos por victorias que entrega la Conmebol.

“En la directiva del Junior hay molestia porque el equipo ya compitió en Libertadores por más de un millón de dólares y no ha ganado ni un centavo. Recordar que pagaron mucho dinero por jugadores como Muriel, Barrios y Jannenson”, destapó Paolo Arenas, por medio de su cuenta oficial de X, antes Twitter.

Ni una sola victoria

Además de la derrota con Sporting Cristal por la Copa Libertadores de América, Junior había empatado de local con Palmeiras de Brasil (donde juega el colombiano Jhon Arias) y había caído de visitante con Cerro Porteño de Paraguay.



Junior, en la vuelta de la fase de grupos del certamen, tiene que dar golpes sobre la mesa y obtener puntos importantes para lograr la clasificación. Con el nivel actual, la tarea no será fácil, pero tampoco será imposible.

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La furia de Silveira

Volviendo al compromiso con Sporting Cristal, los jugadores del Junior terminaron enojados por la expulsión del defensa central Jermein Peña, quien tras una imprudencia vio la tarjeta roja. Mauro Silveira no se guardó nada al respecto.



“Yo creo que sí, porque nos arruina todo el partido. Ya es otro partido, jugando con un equipo acá grande, como es Sporting, que tiene clara su idea, con un jugador de menos; es casi imposible ganarlo acá. No hemos visto a Peña, pero fue una falta a nosotros muy grande que ya cometió antes. Se hablará con el plantel y con él, y se tomarán decisiones de puertas para adentro”, manifestó.