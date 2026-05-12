Desde hace unas largas semanas se conoce que Leonel Álvarez dejó de ser el director técnico del Atlético Bucaramanga. A partir de ese momento, el club empezó a buscar un nuevo estratega.



Muchos nombres sonaron y algunos de ellos fueron, por ejemplo, los de Alberto Gamero y Alejandro Restrepo. Es de resaltar que ambos entrenadores dejaron en el primer semestre del presente año sus roles en Deportivo Cali y Deportivo Independiente Medellín, respectivamente.

Peirano fue el elegido

Sin embargo, ni Gamero ni Restrepo van a terminar arribando al equipo leopardo, pues el elegido habría sido el uruguayo Pablo Peirano, que ya sabe muy bien lo que es dirigir en la primera división del fútbol profesional colombiano.



La llegada del charrúa de 51 ya estaría casi lista. Solo restarían algunos detalles para que Atlético Bucaramanga haga el anuncio oficial de su nuevo cuerpo técnico, de cara a lo que será el segundo semestre del 2026.

Lea también Bucaramanga rompería el mercado de fichajes con la llegada de un mexicano

Peirano cada vez más cerca

“El Atlético Bucaramanga define la contratación del entrenador PABLO PEIRANO.

A esta hora están adelantadas las gestiones, pendientes solo de un tema impositivo”, informó al respecto el periodista Mariano Olsen, a través de su cuenta oficial de X.

Pablo Peirano, como es bien sabido, ya dirigió en Colombia a Independiente Santa Fe de Bogotá. En los momentos en los que sonó la posible salida de Pablo Repetto del cardenal, retumbó el nombre de Peirano para su retorno.

Peirano sonó para Santa Fe

Sin embargo, a pesar de momentos no tan positivos, Pablo Repetto sigue siendo el entrenador del plantel profesional del equipo rojo y blanco de la capital del país, que este martes 12 de mayo juega el partido de vuelta de los cuartos de final de la liga colombiana del primer semestre del año ante América de Cali.



Se espera que en los próximos días se comunique el arribo de Pablo Peirano al Bucaramanga. El club leopardo, como clasificó a las finales del torneo, está disputando por estos días la fase de grupos de la Copa BetPlay.







