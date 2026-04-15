Leonel Álvarez, como bien se sabe, no seguiría siendo el director técnico de Atlético Bucaramanga, club que lucha para meterse en la fase final de la liga colombiana del primer semestre del año.



Mientras se terminan de resolver los documentos para la terminación del contrato entre las partes, son varios los entrenadores que han sonado para llegar a tomar las riendas del conjunto de la capital de Santander.

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Bucaramanga quiere más títulos

Cabe mencionar que no hace mucho tiempo Atlético Bucaramanga, de la mano del venezolano Rafael Dudamel, se coronó como campeón, por primera vez en su historia, de la primera división del fútbol profesional cafetero.



Los hinchas del conjunto ‘leopardo’, precisamente, quieren pelear otra vez la obtención de un título. Con Leonel Álvarez, al parecer, ya no se pudo, por lo que se estaría buscando un estratega con buen perfil para poner a competir por lo alto a la institución.

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Gamero suena

Uno de los que ha retumbado a través de las diferentes redes sociales, a modo de rumor, para llegar a Atlético Bucaramanga es Alberto Gamero, que sabe muy bien lo que es ser campeón de Colombia.



Y bien, sobre este tema, Alexis Rodríguez, periodista de Win Sports, se pronunció. El comunicador reveló si Gamero, que ha estado en Millonarios FC de Bogotá y Deportes Tolima, fue el elegido para arribar al ‘leopardo’.

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¿Llamaron a Gamero?

El pronunciamiento fue claro, pues Rodríguez señaló que hasta el momento nadie del Atlético Bucaramanga se ha comunicado con Alberto Gamero. Por ahora, este director técnico no sería el elegido para reemplazar a Leonel Álvarez.



“No ha recibido AÚN el llamado del”, señaló el periodista, a través de su cuenta oficial de X, antes conocida mundialmente como Twitter. Habrá que esperar para conocer si en los siguientes días se comunican con el experimentado director técnico.



El último equipo que tuvo Alberto Gamero fue Deportivo Cali. Es muy probable que el estratega retome sus labores como entrenador para la liga colombiana del segundo semestre del año, si no elige, eso sí, un destino internacional.