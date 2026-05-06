Internacional acude a la FCF y Dimayor tras la polémica decisión para el partido contra Nacional

Finalizó el "todos contra todos" de la Liga Betplay de apertura 2026 y se conocieron los nombres de los ocho equipos que se quedaron con un cupo a la siguiente instancia de la competencia se llevó a cabo el respectivo sorteo, en donde la primera llave quedó entre Internacional de Bogotá y Atlético Nacional.

Sin embargo, este duelo ha presentado varias dificultades desde antes de iniciarse, ya que el escenario deportivo en donde se va a jugar no ha sido confirmado y cuando se tomó la decisión de jugar en el Estadio de Techo, recibieron una respuesta negativa con respecto al ingreso de hinchada visitante, lo que claramente sería un golpe económico duro.

Internacional se pronunció ante el polémico caso con Nacional

Internacional de Bogotá se benefició de los malos resultados de la jornada que le permitieron clasificar a pesar de haber perdido en la última jornada contra Santa Fe, aunque se podría decir que no contó con tan buena fortuna en el sorteo ya que se enfrentará a Nacional, el equipo más fuerte del "todos contra todos".

El 'verde paisa' llegó con la ventaja deportiva tras haber quedado en la primera casilla de la tabla de posiciones y por ello cerrará de local, pero el partido de ida todavía no tiene estadio, aunque si fecha tentativa, tomando en cuenta que el Estadio de Techo cuenta con capacidad limitada que restringe el número de espectadores.

Tras haber presentado también complicaciones con el préstamo de El Campín, se habría decidido jugar como local en Techo, pero la Comisión de Seguridad dio una respuesta negativa para el duelo y es que no se permitiría ingreso de la hinchada del equipo visitante.

Frente a esta situación las directivas del conjunto bogotano se quedaron de brazos cruzados y decidieron acudir a la Federación Colombiana y de Fútbol y la Dimayor por la injusticia que se está viviendo. En el comunicado expresan su decepción con respecto a la decisión y también expresan su preocupación por la falta de compromiso con los proyectos deportivos del equipo y de la ciudad.

¿Cuándo serán los partidos entre Nacional vs Internacional de Bogotá en los cuartos de final de la Liga Betplay?

La llave entre Internacional y Nacional comenzará el sábado 9 de mayo sobre las 16:00 hora local, con estadio aún por definirse. Mientras que el duelo de vuelta en el Estadio Atanasio Girardot está dispuesto para el martes 12 de mayo sobre las 18:20.

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Nacional e Internacional podrían jugar en Tunja

Ante la negativa de la Comisión de Seguridad para la hinchada del equipo visitante, el club contempla la posibilidad de jugar en el estadio La Independencia de Tunja, con ánimo de mermar los daños que ocasionarían la taquilla del juego contra Atlético Nacional.