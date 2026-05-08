Filtran una llegada y una salida de Millonarios para 2026-II

Millonarios Fútbol Club ya empieza a proyectar el segundo semestre de 2026, y en las últimas horas se conocieron dos posibles movimientos que podrían modificar la plantilla del equipo albiazul para lo que resta de año.

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La información fue entregada este viernes 8 de mayo por el comunicador Guillermo Arango en el programa La FM Más Fútbol, donde reveló novedades relacionadas con los futbolistas Daniel Ruiz Rivera y Beckham David Castro.

Daniel Ruiz volvería a Millonarios, y se iría Beckham David

Uno de los temas tiene que ver con Daniel Ruiz, mediocampista ofensivo que actualmente se encuentra en préstamo en el PFC CSKA Moscow de Rusia. Según la información entregada, el club europeo no ejecutaría la opción de compra ni renovaría el préstamo del futbolista colombiano.

De esta manera, todo apunta a que Ruiz deberá regresar a Millonarios una vez finalice su vínculo temporal con el conjunto ruso. Eso sí, alrededor del jugador existe el deseo de continuar su carrera en Europa, por lo que no se descarta que pueda buscar una nueva alternativa en el mercado internacional.

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El creativo bogotano ha sido uno de los jugadores más importantes de los últimos años en Millonarios y su posible regreso aparece como una noticia llamativa para la hinchada azul.

Mientras tanto, el otro movimiento que empieza a tomar fuerza tiene relación con Beckham David Castro, extremo quien no ha 'desentonado' en los últimos meses y que incluso marcó gol en la victoria de Millonarios sobre Boston River en Montevideo por Copa Sudamericana.

Según explicó Guillermo Arango, existiría una oferta para hacerse con los servicios del atacante, quien ha despertado interés por sus actuaciones recientes. Sin embargo, no se profundizó sobre el club interesado ni sobre las condiciones económicas de una eventual negociación.

La posible salida de Beckham Castro representaría un movimiento importante para Millonarios, teniendo en cuenta que el futbolista se ha consolidado como una de las alternativas ofensivas más interesantes del plantel dirigido por Fabián Bustos en esta temporada.

Por ahora no existe una confirmación oficial sobre ninguno de los dos casos, aunque se espera que en las próximas semanas aparezcan más detalles acerca del futuro de Daniel Ruiz y Beckham David Castro, dos nombres que podrían marcar buena parte del mercado de pases de Millonarios para el segundo semestre de 2026.