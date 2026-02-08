[FOTOS] Fortaleza y Santa Fe no se sacaron diferencias en partido adelantado de la novena fecha

Después de la polémica con el gramado del Estadio El Campín que generó aplazamientos del juego entre Independiente Santa Fe vs Atlético Nacional y de Fortaleza vs América de Cali de la quinta fecha, los dos clubes bogotanos decidieron adelantar el juego de la novena jornada en el Estadio Metropolitano de Techo.

Un partido atractivo, sobre todo en la primera etapa, que, pese a la igualdad sin goles, hubo varias acciones de anotaciones para ambas escuadras, especialmente para Fortaleza que tuvo más argumentos que su rival.

Durante la segunda mitad, no hubo tanto fútbol como sí se vio en el primer tiempo, pero nuevamente Fortaleza tuvo más posibilidades para romper los ceros. De hecho, lo logró a falta de diez minutos para el final con un gol de Jhonier Salas, pero en la última jugada, Nahuel Bustos emparejó las cosas a un tanto.

PRIMER TIEMPO ENTRETENIDO PESE AL EMPATE

Arrancando el primer tiempo, hubo varias acciones importantes para las dos escuadras. Santa Fe creó peligro por las bandas con el juego colectivo entre Edwin Mosquera, Franco Fagúndez y Christian Mafla. De frente a Miguel Silva, arquero de Fortaleza, el lateral remató mordido y facilitó las cosas para el venezolano en lo que prometía ser un gol cantado.

Fortaleza lo intentó con Teun Wilke, delantero mexicano que no pudo definir cómodamente y antes llegó Andrés Mosquera Marmolejo para quedarse con la pelota. La localía mejor bastante con llegadas de Andrés Juan Arroyo con centros que Marmolejo desactivó en dos tiempos y un remate que el arquero envió al córner, pero se reinició el juego con saque de meta.

Después de las opciones de Fortaleza, Santa Fe volvió a reaccionar con una aproximación de Luis Ángel Palacios que salvó Miguel Silva con facilidad. En ambos lados hubo acciones y Mosquera Marmolejo volvió a ser protagonista deteniendo un cabezazo de Andrés Amaya en dos tiempos.

No hubo tiempo para más en la primera parte en un juego que tuvo opciones en ambas escuadras. Miguel Silva y Andrés Mosquera Marmolejo se llevaron todos los créditos de un atractivo encuentro dejando todo para el complemento.

IGUALDAD SOBRE LA HORA DE SANTA FE

En el segundo tiempo, las cosas se apagaron un poco en ambos clubes que no tuvieron mucha propuesta a diferencia del primer tiempo. Hugo Rodallega, Edwin Mosquera, Luis Ángel Palacios no pesaron en el juego y Fortaleza tampoco tuvo varias aproximaciones, más allá de centros que controló bien el guardameta Mosquera Marmolejo.

De hecho, las cosas se resolvieron gracias a los directores técnicos que movieron el banquillo. Sebastián Oliveros puso a Jhonier Salas entró por Andrés Arroyo y en la primera que tuvo logró poner el gol de los locales tras una asistencia de Miguel Pernía definiendo cruzado por abajo de las piernas de Andrés Mosquera Marmolejo.

A Santa Fe hay que ganarle durante los 90 minutos. Entraron Omar Fernández Frasica y Nahuel Bustos. Frasica avisó con un intento englobando la pelota por encima de Miguel Silva, pero el arquero salvó. Luego, en la jugada siguiente, Nahuel empató definiendo en el segundo palo tras un centro de Helibelton Palacios.

Empate final en el Estadio Metropolitano de Techo que poco o nada sirve para las aspiraciones de ambas escuadras. En la próxima fecha, Fortaleza enfrentará a Atlético Nacional en Medellín, y Santa Fe visitará al América de Cali en el Pascual Guerrero.