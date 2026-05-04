Independiente Santa Fe de Bogotá venció 3 goles a 1 a Internacional de Bogotá por la última jornada del todos contra todos de la liga colombiana del primer semestre del año. Fue un partido entretenido de inicio a fin.



El compromiso, al ser local el equipo que es dirigido por el uruguayo Pablo Repetto, se llevó a cabo en el estadio Nemesio Camacho El Campín, que contó con una aceptable presencia de hinchas cardenales.

Santa Fe clasificó

Con el triunfo, Santa Fe, que también está compitiendo en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América, se metió en los cuartos de final del torneo, donde enfrentará a América de Cali.



Después del juego con Inter de Bogotá, uno de los protagonistas que atendió a los medios de comunicación fue el uruguayo Franco Fagúndez, que cada vez más se gana el cariño de toda la hinchada del club.

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Palabras de Franco

A Independiente Santa Fe de Bogotá le costó mucho concretar la clasificación a la siguiente ronda del torneo y eso no es un secreto para nadie, y sobre ello hizo referencia el talentoso jugador.

“Muchos ya nos tenían por muertos y nos quedaban tres partidos clave y los tres los ganamos. Santa Fe en estos momentos se hace grande, es así. Ojalá podamos seguir así”, expresó, sin rodeos, Franco.

Santa Fe va con todo

La escuadra roja y blanca hará todo lo posible para levantar el tan anhelado título. La tarea no será para nada sencilla, pero tampoco será imposible. Para ello, el cardenal deberá dejar en el camino al América de Cali, que tiene un muy buen plantel.



El nivel de Independiente Santa Fe no es el mejor, aunque los hinchas se aferran a que en instancia de eliminación directa el equipo se suele crecer. Habrá que esperar para conocer si esto termina sucediendo. Además de Franco Misael Fagúndez Rosa, Hugo Rodallega y Nahuel Bustos son otras de las grandes armas que tiene el conjunto de la capital del país.