Franco Leys, exAmérica, jugaría en otro equipo de la Liga BetPlay

Franco Leys está muy cerca de regresar al fútbol colombiano. El mediocampista argentino tendría todo acordado para convertirse en nuevo jugador de Deportivo Pasto, equipo que busca reforzar su zona medular de cara al segundo semestre.

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El volante de primera línea, de 32 años, llegaría procedente de Aldosivi de Argentina, club en el que militó durante la más reciente temporada antes de negociar su regreso a la Liga BetPlay.

Según la información conocida, Pasto ya alcanzó un acuerdo para incorporar al futbolista mediante un préstamo por un año, con opción de compra al finalizar ese período.

Leys ya conoce el balompié colombiano, pues defendió la camiseta de América de Cali entre 2023 y 2025, etapa en la que se consolidó como uno de los habituales en el mediocampo escarlata.

Recorrido de Franco Leys

Antes de su paso por Colombia, el jugador nacido en Santa Fe desarrolló toda su carrera en Argentina, vistiendo las camisetas de Colón de Santa Fe, Juventud Unida, Sarmiento, Temperley, Patronato y Aldosivi.

Su experiencia y capacidad para desempeñarse como volante de contención son algunas de las características que convencieron a Deportivo Pasto de avanzar por su contratación.

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Aunque todavía restan algunos trámites para cerrar la operación, todo apunta a que el argentino será una de las nuevas incorporaciones del cuadro volcánico para afrontar la Liga BetPlay y la Copa BetPlay.

Se espera que en los próximos días Deportivo Pasto haga oficial el fichaje de Franco Leys y confirme el regreso del mediocampista al fútbol colombiano.