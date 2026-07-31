Programación de los octavos de final de la Copa BetPlay 2026

En la tarde de este viernes 31 de julio, Dimayor anunció oficialmente la programación para los octavos de final de la Copa BetPlay 2026, pese a que hay una llave que no se ha conformado.

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Y es que Independiente Santa Fe y Unión Magdalena no han disputado la serie de la fase 1B, por lo que se desconoce aún cuál será le rival de Fortaleza FC en octavos de final de este certamen.

Eso sí, la máxima entidad del balompié profesional en Colombia decidió priorizar los siete enfrentamientos que ya están oficializados para otorgarles fechas y horarios; aun así, fue imposible programarlos en días consecutivos.

Fechas y horarios para octavos de final de la Copa BetPlay 2026

IDA

Miércoles 12 de agosto

Cali vs Nacional

8:00 p. m.

Deportivo Cali

Jueves 13 de agosto

Inter Bogotá vs Real Cundinamarca

4:00 p. m.

Techo

Alianza vs Once Caldas

7:00 p. m.

Armando Maestre Pavajeau

Medellín vs Pasto

8:00 p. m.

Atanasio Girardot

Viernes 14 de agosto

Millonarios vs Barranquilla

8:10 p. m.

El Campín

Martes 18 de agosto

Llaneros vs Quindío

7:00 p. m.

Bello Horizonte

Miércoles 9 de septiembre

Pereira vs América

6:00 p. m.

Hernán Ramírez Villegas

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VUELTA

Miércoles 19 de agosto

Once Caldas vs Alianza

7:30 p. m.

Palogrande

Jueves 20 de agosto

Nacional vs Cali

6:00 p. m.

Atanasio Girardot

Real Cundinarca vs Inter Bogotá

6:00 p. m.

Municipal de Mosquera

Pasto vs Medellín

8:00 p. m.

Libertad

Miércoles 2 de septiembre

Quindío vs Llaneros

5:30 p. m.

Centenario

Martes 15 de septiembre

América vs Pereira

8:00 p. m.

Pascual Guerrero

Miércoles 30 de septiembre

Barranquilla vs Millonarios

5:45 p. m.

Romelio Martínez

Cabe recordar que es posible que haya movimientos sobre esta programación ante eventuales sucesos que ocurran en los estadios. Asimismo, Dimayor estará informando oportunamente acerca de la programación de la última llave de octavos de final una vez se conozca el clasificado entre Unión Magdalena y Santa Fe.

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Es menester hacer énfasis en que el campeón de la edición 2026 de la Copa BetPlay obtendrá un cupo para la disputa de la fase previa de la Copa Sudamericana 2027, donde se enfrentará con otro club colombiano que llegue vía reclasificación; por sorteo se conformará el cruce, así como la sede, pues se disputará a partido único.