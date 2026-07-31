Programación de los octavos de final de la Copa BetPlay 2026

En la tarde de este viernes 31 de julio, Dimayor anunció oficialmente la programación para los octavos de final de la Copa BetPlay 2026, pese a que hay una llave que no se ha conformado.
Y es que Independiente Santa Fe y Unión Magdalena no han disputado la serie de la fase 1B, por lo que se desconoce aún cuál será le rival de Fortaleza FC en octavos de final de este certamen.
Eso sí, la máxima entidad del balompié profesional en Colombia decidió priorizar los siete enfrentamientos que ya están oficializados para otorgarles fechas y horarios; aun así, fue imposible programarlos en días consecutivos.
Fechas y horarios para octavos de final de la Copa BetPlay 2026
IDA
Miércoles 12 de agosto
Cali vs Nacional
8:00 p. m.
Deportivo Cali
Jueves 13 de agosto
Inter Bogotá vs Real Cundinamarca
4:00 p. m.
Techo
Alianza vs Once Caldas
7:00 p. m.
Armando Maestre Pavajeau
Medellín vs Pasto
8:00 p. m.
Atanasio Girardot
Viernes 14 de agosto
Millonarios vs Barranquilla
8:10 p. m.
El Campín
Martes 18 de agosto
Llaneros vs Quindío
7:00 p. m.
Bello Horizonte
Miércoles 9 de septiembre
Pereira vs América
6:00 p. m.
Hernán Ramírez Villegas
VUELTA
Miércoles 19 de agosto
Once Caldas vs Alianza
7:30 p. m.
Palogrande
Jueves 20 de agosto
Nacional vs Cali
6:00 p. m.
Atanasio Girardot
Real Cundinarca vs Inter Bogotá
6:00 p. m.
Municipal de Mosquera
Pasto vs Medellín
8:00 p. m.
Libertad
Miércoles 2 de septiembre
Quindío vs Llaneros
5:30 p. m.
Centenario
Martes 15 de septiembre
América vs Pereira
8:00 p. m.
Pascual Guerrero
Miércoles 30 de septiembre
Barranquilla vs Millonarios
5:45 p. m.
Romelio Martínez
Cabe recordar que es posible que haya movimientos sobre esta programación ante eventuales sucesos que ocurran en los estadios. Asimismo, Dimayor estará informando oportunamente acerca de la programación de la última llave de octavos de final una vez se conozca el clasificado entre Unión Magdalena y Santa Fe.
Es menester hacer énfasis en que el campeón de la edición 2026 de la Copa BetPlay obtendrá un cupo para la disputa de la fase previa de la Copa Sudamericana 2027, donde se enfrentará con otro club colombiano que llegue vía reclasificación; por sorteo se conformará el cruce, así como la sede, pues se disputará a partido único.