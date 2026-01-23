Frasica se sinceró con Santa Fe: “Pensé en retirarme, no disfrutaba”

Uno de los grandes futbolistas de Independiente Santa Fe a lo largo del 2025 es nada más ni nada menos que Omar Fernández Frasica. El extremo izquierdo se convirtió en un referente por la forma de sacrificarse por el equipo. La hinchada le agradece bastante por ese esfuerzo que hace partido a partido.

Vea también: Frank Fabra regresaría a la Liga BetPlay: entrena con un club histórico

Pareciera como si tuviera mil pulmones para hacer el ida y vuelta, atacar y bajar para defender como si fuera la última pelota. Esa garra es el ADN de la institución y ya se vio con los primeros partidos de Pablo Repetto como director técnico. De hecho, eso permitió que ganara un nuevo título.

Omar Fernández Frasica llegó al club en 2025 para afrontar la Liga BetPlay. Armaron un equipo sumamente competitivo que logró dar el golpe superando al Deportivo Independiente Medellín en la final. Frasica se sinceró y afirmó que antes de llegar al cuadro cardenal estaba pensando en dejar su carrera atrás, dado que no encontraba la motivación.

SANTA FE SALVÓ A OMAR FERNÁNDEZ FRASICA

En el programa de ESPN F360, Omar Fernández Frasica fue el personaje de la emisión de este jueves 22 de enero. No solo habló de las sensaciones de ser dos veces campeón con Santa Fe, sino que relató una historia muy personal que vivió y que lo desmotivó, tanto así que pensó en terminar su carrera deportiva.

Omar afirmó que llegó al lugar ideal, a una familia, “les voy a contar algo muy personal. En diciembre del 2024 quería retirarme del fútbol. Tuve un año en Chile muy complicado. Había durado cuatro o cinco años en México donde me fue muy bien, pero al pasar los años le fui perdiendo el amor al fútbol. En Chile y mis últimos seis meses en León estaba mal mentalmente. Estaba triste, no disfrutaba el fútbol, no me levantaba con las mismas ganas de entrenar”.

Le puede interesar: Juan Fernando Quintero dejaría River para jugar en otra liga de CONMEBOL; no es Colombia

Posteriormente, siguió relatando que, “le dije a mi esposa y a mis hijos, ‘me retiro, en diciembre me retiro’. Cumplía mi ciclo con León y no iba a ir más”. También comentó que buscó ayuda, “nos callamos, la gente piensa que solo somos futbolistas, somos unas máquinas y tenemos que rendir en el campo de juego. A veces no saben por qué no decimos que estamos mal. Uno se come eso solo. Tengo mi esposa y mi hijo, hablaba con ellos y me apoyaron. Tuve psicóloga en México y me ayudaron a salir adelante”.

Santa Fe lo salvó y le dio la motivación de seguir jugando, “me quedaba un año de contrato con León de México mientras estaba en Chile y salió lo de Santa Fe. Ahí pensé en el retiro. Me voy a Bogotá para estar cerca de mi familia y voy a disfrutar. Mi esposa me decía, ‘si te vas a retirar, disfruta tu último año’. Yo no pensaba en los planes que Dios tenía para mí. Quedar campeón, que la gente me quisiera, y todo se unió. Yo lo hablaba con Pablo Peirano, le agradezco de por vida que me haya traído a Santa Fe. Ojalá me retire aquí en Santa Fe”.

SANTA FE LE REVIVIÓ LAS GANAS DE SEGUIR JUGANDO FÚTBOL

Esa familia que es Santa Fe y que todos hablan de esa importancia de la institución ayudó bastante a Omar Fernández Frasica, “yo creo que en realidad fue todo tan bonito desde mi llegada, las asistencias, los goles, así sea suplente, titular, me voy a entrenar de la mejor manera. Sabía que mi momento iba a llegar y me preparo de la mejor manera. Eso se ve reflejado en mi presente y en la temporada pasada”.

Lea también: ¿Giordana será inscrito para la Liga BetPlay? Millonarios tomó decisión

Luego comentó que las lesiones también lo hicieron pensar en dejar el fútbol, “hay otra cosa bonita que me pasó. En Chile no jugaba prácticamente. Me lesioné dos veces, un desgarro en el cuádriceps y una distensión en la rodilla. Lloraba en mi cama y le preguntaba a Dios por qué a mí. Hasta que jugamos la final con Independiente Santa Fe y me acordé de eso de Chile. Dios tenía el mejor camino para mí”.

En su época de Chile, no encontraba las fuerzas de jugar, “acá no. Disfruto ir con Hugo, con Dani (Torres), Marmolejo a entrenar, son risas, es competir porque les encanta competir. Disfruto el día a día, disfruto estar acá. Todo eso llevó a que hoy en día no me quisiera retirar”. En Colombia también volvió a ser campeón después de diez años de sequía y esto le dio una motivación más para continuar.