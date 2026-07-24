Junior tiene siete bajas y un anhelado regreso para debutar en la Liga BetPlay-II de 2026

Junior de Barranquilla está listo para debutar en la Liga BetPlay-II de 2026 este sábado 25 de julio visitando en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué a Deportes Tolima en partido que tendrá su pitazo inicial a partir de las 8:15 de la noche.

El equipo 'rojiblanco' afronta el campeonato del segundo semestre de 2026 con el objetivo de defender el bicampeonato, ya que se ha quedado con el primer lugar en la Liga BetPlay-II de 2025 y en la Liga BetPlay-I de 2026.

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Novedades en Junior para visitar a Tolima

Junior de Barranquilla tendrá varias novedades en su nómina para visitar este sábado a Deportes Tolima, teniendo en cuenta que algunos jugadores están sancionados y otros sufrieron problemas físicos durante la pretemporada.

En la lista de convocados no fueron incluidos Mauro Silveira, Jesús David Rivas, Luis Fernando Muriel, Teófilo Gutiérrez, Francisco Fydriszewski, Pablo Ortiz, Bryan Castrillón.

Mauro Silveira, Jesús David Rivas, Luis Fernando Muriel y Francisco Fydriszewski no están disponibles por sanción acumulada del certamen del primer semestre.

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Por oro lado, Teófilo Gutiérrez sufrió un problema en un tobillo, mientras Pablo Ortiz no está habilitado, ya que no ha llegado su transferencia.

Finalmente, Bryan Castrillón cuenta con un permiso especial del director técnico.

Regresos en Junior para el debut con Tolima

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Por otro lado, Junior cuenta con los defensas Jermein Zidane Peña y Yeison Suárez, el mediocampista Juan David Ríos y el extremo Cristian Barrios, quienes no sumaron minutos en el empate con Barranquilla Fc en la Copa BetPlay.

Otro regreso destacado es el de Déiber Caicedo, quien no juega desde el primer semestre de 2025 al haber sufrido una delicada lesión en el tendón de Aquiles. El mediocampista cumplió con su proceso de recuperación y parte como refuerzo para la Liga BetPlay-II de 2026.