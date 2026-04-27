Por la jornada número 18 de la liga colombiana del primer semestre del año, que está cerca del final de la fase del todos contra todos, Internacional de Bogotá se enfrentó con Boyacá Chicó.



Al ser local el equipo de la capital del país, el compromiso se llevó a cabo en el estadio Metropolitano de Techo, que tuvo una aceptable presencia de hinchas y que tiene una de las mejores gramas del país.

Un 1T lleno de goles

El compromiso, al finalizar el primer tiempo, terminó 3 goles a 0 a favor de la escuadra dueña de casa. Facundo Boné (desde el punto penal), Ian Poveda y Fabricio Sanguinetti fueron los autores de los tantos.



Una de estas anotaciones llegó tras un garrafal error y el protagonista fue Emiliano Denis, portero del Boyacá Chicó, que necesita sumar puntos pensando en el tema de la tabla del descenso.

Lea también Millonarios tiene nuevo problema: cuentas para clasificar a los playoffs de la Liga BetPlay

El video

Ian Poveda, al minuto 21, se llevó la pelota y terminó rematando a la portería. La jugada parecía no tener mucho peligro para Denis, pero lo inesperado ocurrió. Cuando el portero se acercó a tomar la pelota, no calculó bien y no puso de la mejor manera sus manos, y la misma se le fue por debajo de las piernas.



El video del insólito gol, como era de esperarse, se hizo viral a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X, antes conocida mundialmente como Twitter. Los compañeros de Denis lo consolaron tras el error.

Lea también Deportivo Cali le ganó a América y se metió a los ocho de la Liga BetPlay

Dos presentes distintos

Boyacá Chicó, como bien se sabe, no tiene chances de clasificarse a los cuartos de final de la liga colombiana del primer semestre del año. El equipo de Tunja deberá pensar en hacer un buen segundo semestre para no descender.



Internacional de Bogotá, por su parte, sí tiene posibilidades de meterse en la ronda final del torneo. Para esto, deberá ganar este duelo y sacar un buen resultado en la última jornada ante Internacional de Bogotá.