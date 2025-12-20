Ganaron todo en Uruguay con Julián Millán como uno de los grandes referentes para el título de Nacional. El ‘Bolso’ se quedó con la Supercopa y con la Liga en dos finales que, como ha sido la costumbre en la competencia, fueron contra Peñarol.

Por los buenos registros de Julián Millán en Nacional de Uruguay jugando 47 partidos y marcando cuatro goles le permitió sonar en el mercado de fichajes con equipos de Brasil y con River Plate que quería contratar al defensor central después de una muy mala temporada de crisis con Marcelo Gallardo que fue renovado.

Al parecer, el equipo riverplatense era el gran candidato para quedarse con los servicios del zaguero y pretendían avanzar con la posibilidad de un fichaje. Sin embargo, Nacional de Uruguay no lo iba a poner tan fácil. De hecho, el ‘Bolso’ acabó cualquier rumor de la salida de Julián Millán en el 2026.

JULIÁN MILLÁN TIENE EQUIPO PARA EL 2026

Pese a las ofertas que aparecieron en el camino de Julián Millán como la de River Plate o de Brasil, Nacional de Uruguay no tenía pretensiones de perder a una de las fichas claves a lo largo del 2025 que dejó dos títulos en el palmarés del club charrúa.

Cuando llegó a Nacional, el club había comprado el 50% de los derechos deportivos al Internacional de Palmira. Por el excelente desempeño en el 2025, querían comprar el 100% para que sea propiedad completamente del ‘Bolso’. Los palmireños no accedieron.

No obstante, de acuerdo con información del periodista Felipe Sierra, Nacional compró el 45% de los derechos deportivos de Julián Millán. Es decir, quedó con un 95% de la ficha del zaguero central y le dejó un 5% al Internacional de Palmira en caso de una venta en el futuro. Además, también le renovaron con una mejora salarial.









Bajo ese panorama, el zaguero oriundo de Bugalagrande, Valle del Cauca no saldrá de Nacional de Uruguay, por lo menos no en el 2026. Nuevamente tendrá por delante la Copa Libertadores como el máximo objetivo para pelear por competencias.

¿SE CIERRAN LOS RUMORES DE LA SALIDA DE JULIÁN MILLÁN TRAS LA RENOVACIÓN?

Pues, la realidad es que la renovación del colombiano podría dar tranquilidad en Nacional de Uruguay con Julián Millán por un año más dentro del club charrúa, pero no promete absolutamente nada.

Cuando se hace una renovación con mejora salarial en medio de ofertas de otros equipos, no es señal de tranquilidad, pues, en algunas ocasiones se trata de querer dejarle un dinero importante al equipo en caso de que llegue una propuesta que pueda llegar a convencer al jugador.

Habrá que esperar si la decisión final es tenerlo por todo el 2026 o si llega una oferta en junio sacar un buen negocio de la venta de Julián Millán. Por ahora, estaría ligado con el club para toda la temporada siguiente con prioridades internacionales en la Copa Libertadores y en busca de seguir reinando en Uruguay.