Goleador de la Liga BetPlay renunció sorpresivamente a su equipo

El mercado de fichajes del fútbol colombiano sumó un nuevo capítulo inesperado. Andrey Estupiñán, goleador del primer semestre de la Liga BetPlay 2026, presentó su carta de renuncia al Deportivo Pasto, equipo en el que fue una de las grandes figuras de la temporada.

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Andrey Estupiñán renunció al Pasto, ¿por qué?

La información fue revelada por el periodista Germán Andrés Paz, quien aseguró que el delantero manifestó oficialmente su intención de salir del club. Sin embargo, la institución nariñense todavía no ha aceptado la renuncia del futbolista.

De acuerdo con la misma versión, entre las directivas del Deportivo Pasto y el jugador ya se iniciaron conversaciones para llegar a un acuerdo que permita la continuidad de Estupiñán de cara al segundo semestre del año.

La decisión del atacante estaría relacionada con una deuda salarial que mantenía el club con él. No obstante, Germán Andrés Paz también informó que recientemente Pasto le canceló la totalidad de los salarios pendientes, por lo que actualmente se encuentra al día con sus obligaciones.

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Con ese panorama, las próximas horas serán determinantes para conocer si el goleador reconsidera su postura o mantiene firme su intención de abandonar la institución.

El futbolista, de 31 años, fue el principal referente ofensivo del Deportivo Pasto durante el primer semestre de 2026 y uno de los jugadores más destacados del campeonato colombiano.

Número de Estupiñán con el Pasto

Sus números respaldan ese rendimiento. Estupiñán disputó 19 partidos y marcó 13 goles, registro que le permitió terminar como el máximo artillero de la Liga BetPlay en la primera parte de la temporada.

Estupiñán tendría ofertas de Perú y México

Antes de conocerse esta situación contractual, el nombre del atacante ya había comenzado a sonar en el mercado internacional, luego de despertar el interés de clubes de Perú y México.