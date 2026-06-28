Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Fútbol Colombiano

Goleador de la Liga BetPlay renunció sorpresivamente a su equipo

El club no ha aceptado la solicitud del futbolista, y han iniciado las negociaciones.
Jhon Sebastián Huérfano Sánchez
Programación de la sexta fecha de la Liga BetPlay 2026-I
Balón de la Liga BetPlay 2026-I // Sebastián Huérfano - Deportes RCN

El mercado de fichajes del fútbol colombiano sumó un nuevo capítulo inesperado. Andrey Estupiñán, goleador del primer semestre de la Liga BetPlay 2026, presentó su carta de renuncia al Deportivo Pasto, equipo en el que fue una de las grandes figuras de la temporada.

Un extremo de Santa Fe podría llegar al Nacional de Lucas para el segundo semestre

Lea también

Un extremo de Santa Fe podría llegar al Nacional de Lucas para el segundo semestre

Andrey Estupiñán renunció al Pasto, ¿por qué?

La información fue revelada por el periodista Germán Andrés Paz, quien aseguró que el delantero manifestó oficialmente su intención de salir del club. Sin embargo, la institución nariñense todavía no ha aceptado la renuncia del futbolista.

De acuerdo con la misma versión, entre las directivas del Deportivo Pasto y el jugador ya se iniciaron conversaciones para llegar a un acuerdo que permita la continuidad de Estupiñán de cara al segundo semestre del año.

La decisión del atacante estaría relacionada con una deuda salarial que mantenía el club con él. No obstante, Germán Andrés Paz también informó que recientemente Pasto le canceló la totalidad de los salarios pendientes, por lo que actualmente se encuentra al día con sus obligaciones.

Millonarios, Nacional y Junior tienen sanciones de Dimayor en Liga Betplay

Lea también

Millonarios, Nacional y Junior tienen sanciones de Dimayor en Liga Betplay

Con ese panorama, las próximas horas serán determinantes para conocer si el goleador reconsidera su postura o mantiene firme su intención de abandonar la institución.

El futbolista, de 31 años, fue el principal referente ofensivo del Deportivo Pasto durante el primer semestre de 2026 y uno de los jugadores más destacados del campeonato colombiano.

Mundial 2026: confirmados todos los cruces de 16avos. de final

Lea también

Mundial 2026: confirmados todos los cruces de 16avos. de final

Número de Estupiñán con el Pasto

Sus números respaldan ese rendimiento. Estupiñán disputó 19 partidos y marcó 13 goles, registro que le permitió terminar como el máximo artillero de la Liga BetPlay en la primera parte de la temporada.

Estupiñán tendría ofertas de Perú y México

Antes de conocerse esta situación contractual, el nombre del atacante ya había comenzado a sonar en el mercado internacional, luego de despertar el interés de clubes de Perú y México.

En esta nota

Fútbol Colombiano Deportivo Pasto Andrey Estupiñán Mercado de Fichajes