Millonarios tomó decisión con Llinás tras la lesión que sufrió ante Santa Fe

Una nueva fecha de la Copa Sudamericana está a punto de iniciar y junto con ello el nombre de Millonarios vuelve a ser el centro de atención, ya que volverá a tener acción en el marco de la fecha 2, pero esta vez tendrá la oportunidad de reivindicarse con su hinchada en el Estadio El Campín.

El equipo que comanda Fabián Bustos tendrá la oportunidad de volver a jugar a nivel internacional tras el desastroso debut que tuvo frente a O'Higgins y en donde cayó en condición de visitante. Ahora el objetivo está puesto en el duelo ante Boston River y el cual contará con la presencia de Andrés Llinás a pesar de haber encendido las alarmas en el clásico ante Santa Fe.

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Andrés Llinás fue convocado para enfrentar a Boston River

Millonarios viene de disputar un nuevo clásico ante Independiente Santa Fe, en donde ambos equipos se complicaron la vida por la búsqueda de la clasificación a la siguiente instancia de la Liga Betplay al empatar por un marcador de 1-1.

Sin embargo, el cuadro 'embajador' fue el que sufrió más tras este duelo, ya que perdió a Rodrigo Contreras por sanción al recibir la tarjeta roja, pero también se encendieron las alarmas con el estado físico de Andrés Llinás al ser sustituido por un golpe sobre el minuto 67.

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El defensor central sintió una molestia y tuvo que salir reemplazado de inmediato, ingresando en su lugar el mediocampista Stiven Vega. Además, Llinás preocupó más por la forma en la que salió cojeando del terreno de juego.

El club ni Fabián Bustos confirmaron nunca que fue lo que pasó con Andrés, pero todo parece indicar que no fue nada de gravedad, ya que el estratega argentino lo convocó para jugar la segunda fecha de la Copa Sudamericana ante Boston River.

Jorge Arias si se perderá el partido de Millonarios vs Boston River

El defensor y uno de los capitanes de Millonarios, Jorge Arias, si sería la principal ausencia en la convocatoria de Fabián Bustos, ya que en el partido que se llevó a cabo contra O'Higgins en suelo chileno vio la tarjeta roja por doble amarilla, lo que le equivaldría a una fecha de sanción.

¿Cuándo será el partido entre Millonarios vs Boston River?

El Estadio El Campín vuelve a abrir sus puertas para un nuevo partido de talla internacional para Millonarios, el cual recibirá a Boston River el martes 15 de abril sobre las 21:00 hora Colombia.