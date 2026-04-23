Goleador del FPC se ofreció a Nacional: “De niño siempre ha sido mi sueño”

Atlético Nacional ha vuelto a dar de qué hablar, no tanto por su juego que no ha convencido bastante en últimas salidas, sino porque es efectivo y saca los resultados ideales. Ya suma 40 unidades y tiene listo el liderato definitivo para lo que resta del torneo.

Alfredo Morelos es uno de los goleadores de la institución y del Fútbol Profesional Colombiano (FPC), pero cuando no está, al fichaje rutilante de Cristian ‘Chicho’ Arango le ha costado bastante tener un efecto inmediato en los arcos rivales. En ese sentido, podrían buscar otras alternativas en el frente de ataque.

Justamente, ese elegido podría ser Yoshan Valois, delantero que fue uno de los goleadores del segundo semestre del 2025 y que estuvo en el radar de Atlético Nacional para llegar en este primer torneo del 2026. Sin embargo, su carrera tomó otro camino internacional.

YOSHAN VALOIS ENVIÓ UN GUIÑO A NACIONAL: “MI SUEÑO”

Cuando parecía que podía jugar en Europa en el Ajmat Grozni de Rusia, un tema en las negociaciones complicó su llegada al cuadro ruso. Regresó a Colombia, pero no para quedarse. Le apareció una oportunidad en Lanús que venía de ser campeón de la Copa Sudamericana y de la Recopa Sudamericana.

En Argentina ya lleva dos goles en tres partidos disputados, y uno de ellos fue nada más ni nada menos que en la Copa Libertadores. A sus 21 años, el nacido en Istmina, Chocó sueña con llegar a los mejores equipos del mundo, pero guarda la esperanza de jugar en Atlético Nacional.

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Yoshan Valois estuvo en el programa de Win Sports, Medio Tempo y afirmó que, “si me dan la oportunidad me gustaría jugar en un Manchester City o Arsenal, equipos en los que vale una oportunidad de esas. Hay que construir y hay que trabajar bastante. En Colombia con el ‘Verde’”.

Inmediatamente, explicó que, “Atlético Nacional, pues, con todo respeto a los clubes de Colombia, siempre de niño me ha gustado Nacional. Tengo ese sueño por cumplir”. Yoshan Valois le hace guiños al cuadro antioqueño que deberá estar atento para poder ficharlo en algún futuro.

NACIONAL YA HABÍA INTENTADO FICHAR A YOSHAN VALOIS

No es la primera vez que Yoshan Valois suena en Atlético Nacional. Si hubiese llegado algo concreto, seguramente, el goleador con el Deportivo Pasto hubiese tomado ese camino.

Nacional estuvo pendiente mientras se negociaba la posibilidad de que el chocoano jugara en Rusia, que, sin duda alguna, era un trampolín para llegar a los clubes más importantes del mundo. Los antioqueños tenían en la carpeta a Yoshan después de la salida de Facundo Batista y, se rumoreó con la posibilidad de poner sobre la mesa un millón de dólares para asegurar al delantero.

Ahora que está en Lanús, Yoshan Valois espera afianzarse en la Liga de Argentina, y, en un futuro cercano podría pensar en jugar en Atlético Nacional. Aunque al chocoano le interesa estar en el cuadro antioqueño, la idea ahora es poder crecer en suelo argentino en donde tendrá la Copa Libertadores como el máximo objetivo.

EL OTRO SUEÑO DE YOSHAN VALOIS: MARCARLE A BOCA JUNIORS

En Medio Tiempo, el delantero también se sinceró con el objetivo que tiene en Lanús. Su anhelo es poder jugar con los grandes clubes y poder marcarles goles.

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Ya le anotó a Banfield que es el clásico de Lanús, pero su sueño es, “marcarle a Boca Juniors. Es un sueño que tengo acá, jugamos el segundo semestre allá y sería una oportunidad para marcarles”. Además, aseguró que en caso de anotarles el gol, celebrará con un baile, así como lo ha hecho en los dos goles que lleva.