Atlético Nacional de Medellín, uno de los equipos más grandes del fútbol profesional colombiano, el lunes 20 de abril, se enfrentó con Atlético Bucaramanga en el estadio Atanasio Girardot.

El compromiso correspondió a la jornada número 17 de la liga colombiana del primer semestre del año. En el papel, el conjunto verde y blanco era el favorito para llevarse el triunfo y, bien, esto terminó sucediendo.



El equipo dirigido por Diego Arias tuvo aparición goleadora del lateral derecho Andrés Felipe Román y el extremo izquierdo Marlos Moreno. El defensa fue titular, mientras que el atacante fue suplente.

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La formación de Nacional

Así formó Nacional: David Ospina (C); Andrés Román, William Tesillo, Simón García, Milton Casco; Matheus Uribe, Jorman Campuzano, Juan Manuel Rengifo; Edwin Cardona, Eduard Bello, Cristian Arango.



La escuadra paisa ya piensa en lo que serán las finales de la primera división del rentado cafetero. Cabe mencionar que Atlético Nacional se clasificó a los cuartos de final hace varias jornadas.

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40 puntos

“Con este resultado (vs. Bucaramanga), Atlético Nacional, a falta de dos fechas, es líder absoluto con 40 puntos en 17 partidos. Desde esta semana estará enfocado en su próximo compromiso por la fecha 18 ante Deportivo Pereira, que se disputará el sábado 25 de abril a las 4:00 p. m. en el estadio Santiago de Atalaya, en el municipio de Yopal, Casanare”, señaló el club.



A propósito del duelo contra Pereira, a través del canal de su WhatsApp, Nacional dio una información muy importante sobre el departamento médico y los futbolistas que podrían tener líos físicos.

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Sin lesionados para las finales

Es de resaltar que, de cara a las finales, es vital que los equipos lleguen con todos sus jugadores sanos. Y bien, Atlético Nacional comentó, por el momento, que no tiene ningún lesionado para la última ronda del certamen.



“Todo el equipo entrenando bajo las órdenes del profesor Diego Arias, ningún jugador hoy en departamento médico y ningún jugador haciendo trabajo diferenciado”, informó el club.