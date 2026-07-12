Guillermo Paiva sería nuevo jugador de un 'grande' del fútbol colombiano

Guillermo Paiva podría protagonizar uno de los movimientos más importantes del mercado de fichajes en el fútbol colombiano. El delantero paraguayo, figura del reciente bicampeonato de Junior de Barranquilla, despertó el interés de América de Cali, que ya presentó una oferta formal para quedarse con sus servicios.

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El cuadro vallecaucano busca incorporar al atacante mediante un préstamo por un año con opción de compra, propuesta que ya está sobre la mesa y que deberá ser analizada tanto por Junior como por el propio futbolista.

Antes de la aparición de América, el club que más había insistido por el paraguayo era Independiente Medellín. Sin embargo, las conversaciones no llegaron a buen puerto y por ahora el jugador no llegará al poderoso.

Paiva, de 28 años, llegó a Junior en 2025 y tiene contrato vigente con el conjunto barranquillero. No obstante, el interés de otro de los equipos grandes del país podría abrir la puerta para un cambio de camiseta de cara al segundo semestre.

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Estadísticas de Guillermo Paiva en Junior

Desde su arribo al cuadro rojiblanco, el atacante ha disputado 80 partidos oficiales, en los que registra 14 goles y 12 asistencias, cifras que reflejan su aporte en el frente de ataque.

Además de sus números, el paraguayo fue una pieza importante en la obtención de los títulos de la Liga BetPlay 2025-II y 2026-I, consolidándose como uno de los hombres de confianza del cuerpo técnico comandado por Alfredo Arias durante el bicampeonato.

Trayectoria de Guillermo Paiva

Antes de llegar al fútbol colombiano, Paiva defendió las camisetas de Olimpia, Zamora, Náutico y Colo Colo, acumulando experiencia internacional que hoy lo convierte en un jugador apetecido en el mercado.

Por ahora, la negociación continúa abierta y se espera que en los próximos días se conozca la decisión definitiva sobre el futuro del delantero, quien deberá definir si acepta la propuesta de América de Cali o continúa defendiendo los colores de Junior para la próxima temporada.