Semifinales del Mundial 2026: series, fechas y horarios

La Copa del Mundo de 2026 ya tiene definidas sus semifinales. Este sábado finalizaron los cuartos de final y quedaron confirmados los cuatro equipos que continúan en carrera por el título, cuando resta apenas una semana para conocer al nuevo campeón del certamen que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

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Las dos últimas llaves se resolvieron en los tiempos suplementarios. A primera hora, Inglaterra derrotó 2-1 a Noruega gracias a un doblete de Jude Bellingham y aseguró su clasificación a la penúltima instancia del torneo.

Más tarde fue el turno de Argentina, que también necesitó del alargue para imponerse 3-1 sobre Suiza. Alexis Mac Allister abrió el marcador, Dan Ndoye igualó el compromiso, mientras que Julián Álvarez y Lautaro Martínez sentenciaron la clasificación de la Albiceleste.

Las otras dos selecciones clasificadas ya habían asegurado su presencia entre las cuatro mejores del Mundial. Francia eliminó a Marruecos en el tiempo reglamentario, mientras que España hizo lo propio frente a Bélgica para instalarse en las semifinales.

Así se jugarán las semifinales del Mundial 2026

De esta manera, la primera semifinal enfrentará a Francia y España el próximo martes 14 de julio, en un duelo entre dos de las selecciones que mejor rendimiento han mostrado a lo largo del campeonato.

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Por su parte, Inglaterra y Argentina protagonizarán la segunda semifinal el miércoles 15 de julio. Además del atractivo deportivo, el compromiso tendrá un componente histórico por el antecedente de la Guerra de las Malvinas, que siempre rodea los enfrentamientos entre ambas selecciones.

Las semifinales del Mundial, por Deportes RCN

Los dos partidos se disputarán a las 2:00 p. m. (hora colombiana) y podrán verse por la señal principal del Canal RCN y el canal oficial de YouTube. Además, DeportesRCN.com realizará un cubrimiento especial de ambas semifinales y de toda la definición de la Copa del Mundo, como lo ha hecho a lo largo del torneo.