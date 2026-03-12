Selección Colombia perdería por lesión a una de sus figuras por el resto de la temporada

La Selección Colombia enfrenta en estas 2026 cosas muy importantes en busca de llegar lejos en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Los dirigidos por Néstor Lorenzo tendrán que encarar la Fecha FIFA contra Croacia y Francia, pero, en esa preparación deberá estar atento de qué jugadores convocar teniendo en cuenta rendimiento y posibles lesiones.

Afortunadamente, todavía no hay una lesión que pueda poner en peligro a la Selección Colombia en el Mundial, más allá de la falta de regularidad de James Rodríguez que llama la atención. Mientras tanto, en el fútbol femenino, el combinado de Ángelo Marsiglia sí recibió un portazo con una de las grandes figuras.

Después de la SheBelieves Cup en la que Colombia quedó tercera con tres puntos, el cuadro cafetero quedó en deuda con dos aspectos. Lo primero, la creación de juego y lo segundo, tener una goleadora que pueda definir acciones claras. Catalina Usme no volvió a ser convocada y Mayra Ramírez sufrió una dura lesión.

MAYRA RAMÍREZ SE PERDERÍA LO QUE RESTA DE LA TEMPORADA

Además de la SheBelieves Cup, la Selección Colombia también deberá afrontar la segunda parte de la Liga de Naciones con el objetivo de sellar la clasificación para el Mundial de Brasil en 2027. Los duelos claves contra Venezuela, Chile y Argentina no tendrán la presencia de Mayra Ramírez.

Infortunadamente, en septiembre de 2025, la delantera del Chelsea sufrió una lesión en el último partido de la pretemporada contra el AC Milan. El primer diagnóstico confirmó una lesión en el tendón de la corva que requirió cirugía y en su recuperación, Mayra tuvo una recaída.

Cuando Mayra Ramírez ya estaba llegando al final de la recuperación, se confirmó lo peor con otra lesión que no permitió su regreso a las canchas. Se perdió los primeros tres partidos de la Liga de Naciones, y todo parece indicar que tampoco estaría en los de abril que serán cruciales para sellar la clasificación de manera anticipada al Mundial.

La directora técnica del Chelsea, Sonia Bompastor informó este jueves 12 de marzo que la colombiana volvió a sufrir otra lesión en medio de su recuperación, “Mayra estaba progresando bien, pero sufrió una nueva lesión durante su rehabilitación. Ha sido una temporada muy dura y difícil para ella. Así que, lamentablemente, no estoy segura de que la veamos hasta el final de la temporada”.

Con esta mala noticia, la Selección Colombia perdería a Mayra Ramírez para lo que resta de la temporada. No estará en la segunda mitad de la Liga de Naciones, perdiéndose toda la clasificación para el Mundial. Su reto será regresar con el mejor nivel para afianzarse en el 2027, año en el que habrá Copa del Mundo en suelo brasileño.

Una dura baja, dado que, en estos momentos, no hay una delantera que haya descrestado al entrenador Ángelo Marsiglia en esta edición de la SheBelieves Cup. Mayra era esa carta necesaria en el ataque y eso quedó evidenciado con lo sucedido en este torneo.