Estalla una nueva polémica arbitral tras el Junior de Barranquilla 3-0 Atlético Nacional de Medellín por el partido de ida de la liga colombiana del primer semestre del año disputado en el estadio Romelio Martínez.



El primer tanto del equipo dirigido por el uruguayo Alfredo Arias llegó al minuto 6 del primer tiempo. Cristián Barrios remató a la portería, Harlen Castillo dejó un rebote y Bryan Castrillón mandó la esférica al fondo de la red.

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¿Se tenía que anular el gol?

El gol se celebró con normalidad y, en el momento, no hubo duda legal del tanto. Sin embargo, con el paso de las horas y reclamos de algunos hinchas del conjunto verde y blanco, se debate sobre la posibilidad de un fuera de lugar.

El fuera de juego no fue de ninguno de los protagonistas anteriormente mencionados, sino de Luis Fernando Muriel. Cuando Castrillón remata, Muriel está adelantado y en una línea visual cercana al portero Castillo.

Experto analiza la jugada

Por esto, los hinchas de Atlético Nacional señalan que la acción se debió invalidar por una presunta interferencia de visión que sufrió el guardameta, que solía ser suplente de David Ospina. Tras lo sucedido, desde El Var Central analizaron la situación:



“En estas acciones de fuera de juego interpretativo, lo correcto es llamar al árbitro de campo para que vaya al monitor, analice lo que ve y tome una decisión final. La verdad, hoy lo del VAR Manjarrez sí me pareció bastante flojo.

¿El VAR debió llamar a Ortega?

“Desde esta toma me queda la duda de una posible interferencia de Muriel en Chipi Chipi. El delantero incluso se mueve un poco para esquivar la pelota.

“Es una jugada muy dura, sobre todo por los ángulos de las diferentes tomas, pero por eso mismo considero que debieron haber llamado a Ortega a revisión VAR y que él sacara conclusiones”.



