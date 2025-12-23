Harold Santiago reveló todo: ¿Por qué rechazó a Millonarios?

La novela del futuro de Harold Santiago Mosquera después de jugar en Independiente Santa Fe terminó de la forma menos esperada. Se especulaba que tenía contrato previamente acordado con América de Cali para los próximos tres años. Sin embargo, terminó llegando a Cerro Porteño de Paraguay.

Por temas económicos y un contrato a corto plazo que no quería comprometer a Harold Santiago Mosquera, el nacido en Buenaventura no renovó su contrato, representando una dura baja para el 2026, un año de Copa Libertadores para los cardenales.

A partir de ese momento, salieron a la luz posibilidades por parte de América de Cali y Millonarios, dos equipos grandes del Fútbol Profesional Colombiano. Jorge Bava se opuso y afirmó que el extremo era un jugador idóneo para Cerro Porteño que confirmó su llegada al ‘Ciclón’.

En entrevista con Miguel París en La Taquilla Cardenal, Harold Santiago reveló las opciones que tenía y por qué les dijo que no, sobre todo a Millonarios en donde ya había dejado huella en sus primeros pasos por la disciplina.

“NO LO MERECÍA”, HAROLD SANTIAGO HABLÓ DE POR QUÉ NO TOMÓ LA OFERTA DE MILLONARIOS

Después del partido ante el Deportes Tolima por la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales, Harold Santiago aclaró en zona mixta que ese era su último partido como jugador de Santa Fe. Ya todo parecía definido con América, pero todo dio vueltas.

El extremo afirmó que esa experiencia con el equipo cardenal es de lo mejor que le ha pasado, “Santa Fe ha sido una de las mejores cosas de mi vida. Por eso agradecí sabiendo que me iba y que no me quería ir, lo sufrí bastante. Ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado por encima de toda mi carrera, en cuanto a no quererme ir de un lugar donde tengo amor y cariño”.

Posteriormente, habló de las ofertas que tenía con Millonarios y América expectantes, “Millonarios me buscó. Yo nunca he escondido el cariño que le tengo a Millonarios, pero creo que Santa Fe no lo merecía en este momento. Fue por eso por lo que lo terminé descartando”.









Además, afirmó que su ambición era, “llegar a un acuerdo con el club, pero yo entendía lo difícil que era. Siempre lo hablamos, siempre lo comunicamos, pero nunca se logró llegar a un acuerdo con Santa Fe porque ambas partes sabíamos que era muy difícil”.

Sobre las dos opciones en Colombia, el jugador de Buenaventura afirmó que, “las ofertas de América y Millonarios eran muy buenas y para Santa Fe era muy difícil igualar esas ofertas”.