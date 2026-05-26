En tan solo unos minutos, Deportes Tolima se va a ver las caras con Universitario de Perú por la sexta y última jornada del grupo B de la Copa Libertadores de América, el torneo de clubes internacional más importante de esta parte del mundo.



Si el equipo colombiano obtiene la victoria o logra el empate, clasificará a los octavos de final de la Copa Libertadores de América. El conjunto pijao tiene que salir con toda la actitud de ganar.

Los hinchas acompañan al Tolima

En la previa del juego, los hinchas tolimenses han mostrado a través de las diferentes redes sociales su apoyo al club. Y ya que se habla de los aficionados del Tolima, uno de ellos le hizo una contundente petición a Lucas González Vélez, el entrenador.



El hincha del Deportes Tolima le solicitó al reconocido director técnico nacido en Bogotá que no se vaya a ir del equipo si le llega una mejor oferta económica. El fanático utilizó otras palabras.

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Petición del hincha

“Solo le voy a pedir una cosa, profesor, no deje abandonado al Deportes Tolima por plata”, manifestó, sin rodeos, el hincha del equipo que quedó eliminado de la liga colombiana del primer semestre del año en semifinales.

Para muchos amantes del fútbol profesional colombiano, Lucas González es uno de los mejores entrenadores. Incluso, algunos afirman que el estratega está en la casilla número uno de su trabajo.

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¿Lucas se va del Tolima?

Y debido a su buen rendimiento en Deportes Tolima, en el segundo semestre del año de 2025 y en el primer de 2026, es muy posible que, cara a la última mitad del presente año, a Lucas le llegue una buena oferta económica para dirigir a otro equipo, en Colombia o en suelo internacional.



Además de entrenar al conjunto pijao, en el fútbol profesional colombiano, Lucas González Vélez sabe lo que es estar al frente de planteles como los de Águilas Doradas y América de Cali.





