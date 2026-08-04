IA dice si Pasto dará el golpe y vencerá a Millonarios en El Campín

Este martes 4 de agosto, por la tercera jornada de la liga colombiana del segundo semestre del 2026, Millonarios FC de Bogotá se va a ver las caras con el Deportivo Pasto.



Como el conjunto embajador será local, el compromiso se va a llevar a cabo en el estadio Nemesio Camacho El Campín, que se espera cuente con una muy buena presencia de aficionados.

El Campín recibe el duelo

La pelota rodará a partir de las 8:20 p. m., hora colombiana, y aunque faltan varias horas para el inicio del encuentro, muchos se preguntan si el Pasto le dará el golpe a Millonarios en El Campín. Esta cuestión la abordó y resolvió la IA.



“El equipo local se caracteriza por un bloque con aspiración de protagonismo, basando su propuesta en la tenencia del balón en campo rival, transiciones rápidas por las bandas y una presión tras pérdida de alta intensidad en los primeros minutos. Su principal reto táctico suele ser romper defensas replegadas en espacios reducidos”, dice la IA.

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Lo que dice la IA

“El conjunto visitante apuesta por un esquema reactivo y compacto. Prioriza cerrar las líneas internas de pase mediante un bloque medio-bajo, buscando forzar imprecisiones en la circulación rival para lanzar transiciones verticales directas hacia las espaldas de la línea defensiva adelantada”, añade.



“Aunque el cuadro nariñense suele complicar las salidas fluidas con un planteamiento rocoso, el envión anímico del conjunto capitalino tras sumar fuera de casa inclina la balanza a favor del equipo local. Se anticipa un duelo de fricción en la mitad de la cancha, con el equipo local dominando la posesión y encontrando la apertura del marcador mediante paciencia asociativa o juego directo por las bandas. Ganador proyectado: Millonarios FC 2-1”, sentenció.

No habría golpe del Pasto

Según lo que dice la herramienta, el Deportivo Pasto no daría el golpe de visitante. Millonarios saldría vencedor.







