Atlético Nacional de Medellín volvió a vencer a Tigres FC y se clasificó a la siguiente ronda de la Copa BetPlay Dimayor 2026, torneo que reúne a los equipos de la primera división con los de segunda categoría.

El duelo se jugó en El Campín

El compromiso de vuelta se llevó a cabo en el estadio Nemesio Camacho El Campín, que contó con casi 20 mil espectadores. La mayoría de hinchas eran del conjunto verde y blanco de Antioquia.



Sobre la afición presente en el principal escenario deportivo de la capital del país, cabe mencionar, se pronunció el director técnico de Atlético Nacional, Lucas Fidolo González Vélez​, de 45 años.

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Lo que dijo Lucas

Lucas le agradeció a la hinchada. “De todo corazón darle las gracias a la gente que vino. Me gustó que fuimos al frente y siempre a marcar goles”, manifestó el exentrenador del Deportes Tolima y América de Cali.

“Felicitar a este equipo porque, en el análisis que nosotros habíamos hecho, normalmente ellos jugaban con un 1-4-4-2. El partido pasado se organizaron con un 1-5-4-1, entonces teníamos un par de planes y eso modificaba un poquito la función de Kevin Parra”, añadió sobre el juego.

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La arenga de Armani y las palabras de Rengifo

Otro de los que habló fue el portero Franco Armani. Aunque eso sí, el argentino fue protagonista en la arenga de Nacional previo al choque. “Aprovechemos la ventaja que tenemos a favor, pero para seguir aumentando el marcador, no para relajarnos. Relajarnos, nunca. Con este escudo nunca nos podemos relajar. Dale, dale que va a salir todo bien”, señaló.



Juan Manuel Rengifo, tras el juego, también dio su opinión e hizo referencia al proceso que se adelanta con Lucas. “Lastimosamente, se nos aplazó un partido (vs. Boyacá Chicó) y eso nos merma un poco más la competencia, pero creo que en los dos partidos que hemos jugado se nos ha visto bien ofensivamente. También muy sólidos en defensa, no hemos recibido ningún gol”, dijo.







